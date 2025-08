İstanbul'da İsyan Ettiren Geçim Kabusu: ‘Çürük Çarığı Alıp Yemeye Çalışıyoruz’, ‘Üç Kişi Çalışıyoruz, Yine Yetmiyor’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul’da yaşamanın maliyetini araştırdı. İPA’nın verilerine göre, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 96 bin 559 liraya çıktı. İstanbullular, araştırma sonuçlarını tek tek değerlendirdi.

'ÇÜRÜK ALIP YEMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Bakırköy’de mikrofon uzatılan 69 yaşındaki Ahmet Ertekin “Karanlıklarda pazarlara gidiyorum, yani Anadolu terimiyle çürük çarığı alıp, içlerinden iyilerini seçip yemeye çalışıyoruz. Suyumuzu bile evde içiyoruz, dışarıda bir bardak su alıp içmiyoruz” dedi.

'FİYATLAR ROKET HIZIYLA ARTIYOR'

40 senedir İstanbul’da yaşadığını belirten Ertekin, şöyle konuştu: Emeklilik falan çare değil. Ek işler yapıyorum, örmecide, dokumacıda veya simitçide işler bulursam ara ara işlere giriyorum. Yani, el elde, baş başta yetiştirmeye çalışıyoruz. Yetişmiyor da yaklaştırmaya çalışıyoruz. Sakalından kesip, bıyığına yamıyoruz, ekliyoruz. Az da harcıyorum, iktistat da bilirim ama fiyatlar roket hızıyla artıyor peşine kavuşmak imkansız. Bizi bırakın da bizden sonra gelen jenerasyonlar ne olacak, onların tasasını çekiyorum.

'KABUSLAR GÖRÜYORUM GECELERİ'

Evde 3 kişi çalıştıklarını, gelirlerinin 96 bini bulmadığını belirte Oya Yılmaz, şöyle konuştu: Ben 16 bin lira alıyorum emekli maaşı, çocuklar da, biri 27 alıyor, biri 45 alıyor. Yapıyor mu o kadar? Yapmıyor. Eskiden 1 kişi çalışıyorduk, hepimiz geçiniyorduk. Şimdi, çocuklarla birlikte hepimiz bir araya geliyoruz, yetmiyor. Bir şey bozulunca evde, kitlenip kalıyoruz. Ekstra bir para çıkmaması lazım elimizden. Kira da ödemiyorum, ona rağmen çok zor. Oğlumu evlendireceğim, inanın kabuslar görüyorum geceleri. Bir bilezik 100 bin liraya yakın olmuş. Kara kara düşünüyoruz. 3 parça beyaz eşya 80 bin liraya falan mal oluyor. Nasıl evlenecek bu gençler? İnsanlar bir tatile çıkmak için bile masraf yapıyor, herkes orada birbirine giriyor. Eskiden mutluydular, tatildeydiler. Şimdi öyle değil artık.

ÇOK ZOR İSTANBUL’DA YAŞAMAK

Ayşen Şenyiğit: “Ekonominin kötü olduğunu biliyoruz zaten de, ne zaman düzelecek onu bilmiyoruz. Çok zor İstanbul’da yaşamak. Sanki, her ar markete gittiğimde 500 veriyorsam bine çıkmış, bin veriyorsam bin 500’e çıkmış. Öyle hissediyoruz, öyle de oluyor”

'80 KM YOL UZATIYORUZ'

İzzet Özden: Ülkede üretim olmazsa, yatırım olmazsa, güvence olmazsa, hukuk yargı sistemi çökerse, herkes ben ekonomistim derse tabii ki sonuç bu olur. Nakliye işiyle uğraşıyorum. İstanbul ekonomisine en büyük zararlardan biri, 3’üncü köprüyü TIR’lara, kamyonlara, otobüslere zorunlu kullandırmak. Normalde Fatih Sultan Mehmet (köprüsünden gelsem) 30-40 litre az yakacağım, ücreti bin 200 lira ödemeyeceğim de 40-50 lira ödeyeceğim. Maalesef Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullandığımız zaman, hem 70-80 km yol uzatıyoruz, hem de otoyol ücreti, ister istemez nakliye (ücretlerine) yansıyor.

'GEÇİM DERDİ AYNI,YAŞAMAK ÇOK ZOR'

Kenan Yorulmaz: 63 yaşındayım, emekliyim, çalışıyorum. Çalışmasan da olmuyor zaten. İstanbul’da yaşamak çok zor yani. Keşke eski şartlar geri dönse. O günleri çok arıyorum. Her şey şu anda çok farklı, her şey değişti. Keşke o günleri bana geri verseler, ben o zamanı yaşamak isterim. Her şeyden önce, sevgi, saygıyı kaybettik, dürüstlüğü, insanlığımızı kaybettik. Ekonomik de aynısı. Eskiden 1 kişi, evin reisi rahatlıkla 5-6 çocuğuna bakabiliyordu. Şimdi 6-7 kişi de çalışsa evin içinde geçim derdi aynı. Yaşamak çok zor. Özellikle torunlarımız, çocuklarımız için hayat çok zor. Sürekli geriden gidiyorlar. Eskiden öyle değildi, bunu benim yaşımdakiler çok iyi biliyor... Üretim yok, üretim olmadığından herkes şu anda hazırdan yiyor. Hazırdan yediğimiz için de hep pahalılık. Pahalılık üzerine pahalılık yaşadığımız için de üretim yok. Üretim varsa ucuzluk var, üretim yoksa her zaman pahalılık var. Satanlar kazanıyor, halk her zaman alt tabaka olduğu için hep 5-10 basamak geriden gidiyor... Bizi yöneten kişilerin düzeltmesi lazım. Biz onlara güvenerek yaşıyoruz. Ekonomimizi güçlendirmeleri lazım.

'İNSANLARLA DALGA GEÇMEYİN'

Özkan Seyran: Biz ne oluyoruz, nereye gidiyoruz böyle. Çocuklarımıza kötü bir gelecek bırakıyoruz. Sahte diploma nedir? Yazık günah değil mi bu evlatlarımıza. Çocuklara hırsızlık öğretiyorsunuz. Yazıktır, günahtır. İnsanlar umutsuz, gençler bu ülkeden gitmek istiyor artık... İnsanlarla dalga geçmeyin, bir halkın içine girin. Halk ne sıkıntılar çekiyor. Hiç uzağa gitme, askıda simit, ekmek var. Millet zor durumda.

Kaynak: ANKA