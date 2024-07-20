İstanbul'da Dev AVM İflas Etti

İstanbul'da 235 mağazayı bünyesinde tutan Ora AVM iflasını açıkladı. 2 bin 500 kişiye istihdam yaratma planıyla hayata geçirilen AVM, konkordato davası sonucunda iflas etti.

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İstanbul'da Dev AVM İflas Etti

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Ora AVM ekonomik krizden nasibini alan büyük bir yatırım projesi olarak dikkat çekti. Halktv'nin haberine göre; 400 milyon dolarlık yatırımla 2010 yılında açılan AVM, 235 mağazası ve 70 bin metrekarelik alanıyla büyük umutlarla hayata geçirilmişti. Ancak, açıldığı günden itibaren borçlarını ödemekte zorlanan AVM kapandı.

ZİRAAT BANKASI: ŞİRKET KÖTÜ NİYETLİ

Bu süre zarfında, alacaklı şirketler AVM'nin borçlarını ödemediğini ve konkordatonun başarı şansı olmadığını belirterek hukuki süreç başlattılar. Ziraat Bankası'nın avukatları ise borçlu şirketin kötü niyetli olduğunu ifade ederek itirazlarını dile getirdi.

İFLASINI AÇIKLADI

Ora AVM konkordato davası sonucunda iflas etti. 14 yıl süren mücadele sonunda kapılarını kapatmak zorunda kalan AVM, 400 milyon dolarlık yatırımı ve Türkiye ekonomisine yıllık 750 milyon dolarlık katkı sağlama hedefiyle başlayan bir projeydi. Ayrıca, 2 bin 500 kişiye istihdam yaratma planı da bulunuyordu.

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