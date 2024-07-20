Alman Devi Deutsche Bank'tan Yeni Türkiye Raporu: Merkez Bankası Ne Zaman Faiz İndirecek?

Deutsche Bank, Türkiye raporunu yayımladı. Raporda 2024'ün son iki ayına kadar Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'de tutacağı tahminine yer verildi. Banka, kasım ve aralık için ise peş peşe iki faiz indirimi beklentisinde. Öte yandan raporda temmuz ve ağustos aylarında aylık enflasyon için de yükselme bekledikleri belirtildi.

Alman Devi Deutsche Bank'tan Yeni Türkiye Raporu: Merkez Bankası Ne Zaman Faiz İndirecek?

Uluslararası yatırım bankası Deutsche Bank, Ekonomist Yiğit Onay ve Stratejist Christian Wietoska imzasıyla "Türkiye (TCMB): Faiz değişikliği beklenmiyor, ancak gözler likidite önlemlerinde" başlığıyla yeni makro notunu yayımladı. Notta, Merkez Bankası'nın faiz kararlarına ilişkin tahminlere de yer verilirken diğer yandan alınabilecek ek sıkılaştırma önlemleri konusunda da öngörüler yapıldı.

Deutsche Bank, yönetilen fiyat artışları, akaryakıt, alkol ve tütünde otomatik vergi artışları ve kamu çalışanları ile emeklilere yapılan ücret artışları sonucu temmuz ve ağustos aylarında aylık enflasyonun yükselmesini beklediğini vurguladı.

POLİTİKA FAİZİ DEĞERLENDİRMESİ

Cnbc-e'nin haberine göre, raporda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararlarına ilişkin tahminlere de yer verildi.

"TCMB'nin üst üste dördüncü ayda da politika faizini değiştirmeyerek yüzde 50'de sabit tutmasını bekliyoruz" denilen raporda, "Baz senaryomuzda, TCMB'nin mevcut politikasını kasım ayında politika faizini düşürmeye başlayabileceği 4. çeyreğe kadar sürdürmesini öngörüyoruz" ifadelerine ye verildi.

Yılın son iki ayında 250'şer baz puanlık indirim beklene Banka, 2024 yılı sonunda politika faizinin yüzde 45'e düşeceğini öngördüğünü ifade etti.

2025 YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ

Ayrıca 2025 yıl sonu faiz öngörüsünü de yer verilen raporda, "Enflasyondaki düşüşün devam etmesi ve tüketici enflasyonunun 2025 yılı sonunda yüzde 23 seviyelerine gerilemesi ile birlikte 2025 yılında kademeli ancak kalıcı bir gevşeme döngüsünün devam etmesini bekliyoruz. Politika faizi tahminimiz gelecek yılın sonunda yüzde 25'tir" denildi.

'KALICI GEVŞEME DÖNGÜSÜ' İÇİN 2025 İŞARET EDİLDİ

Banka, "enflasyondaki kalıcı bir gevşeme döngüsü" için de 2025 yılını işaret etti:

"Enflasyondaki düşüşün devam etmesi ve tüketici enflasyonunun 2025 yılı sonunda yüzde 23 seviyelerine gerilemesiyle birlikte 2025 yılında kademeli ancak kalıcı bir gevşeme döngüsünün devam etmesini bekliyoruz."

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