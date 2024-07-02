Alman bankasından TL uyarısı: Ya şimdi, ya hiçbir zaman!

Alman bankası Deutsche Bank, vatandaşlarına TL için uyarı niteliğinde bir öneride bulundu.

Christian Wietoska ve ekibindeki analistler, "Ya şimdi, ya hiçbir zaman" başlıklı raporlarında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ortodoks para politikasına olan güçlü bağlılığı, kredi notu güncellemeleri, cazip carry fırsatları ve içerideki algının değişmesi nedeniyle Türk tahvillerinde yükseliş beklentisinin makul olduğunu ifade ettiler.

BloombergHT'nin haberine göre analistler, enflasyonun düşmesini beklediklerini belirtirken, zayıflayan iç talep, sıkılaşan kredi koşulları ve daha istikrarlı seyreden kurun, enflasyondaki yavaşlamayı desteklediğini vurguladılar. Bu faktörlerin, tahminlerinin en kritik yönlerini oluşturduğunu eklediler.

Uzmanlar, TL carry trade'de kalabalık pozisyonlanmaya rağmen, lira cinsi tahvillerde pozisyonlanmanın hala zayıf olduğunu belirttiler. Ayrıca, yaz aylarında net tahvil ihracının azalacağı beklentisinin, TL tahvillerini destekleyebileceğini söylediler.

Christian Wietoska, mevcut değerlemelerin ucuz olduğunu belirterek, 10 yıllık tahvil getirilerinin bu yıl yaklaşık 400 baz puan düşebileceğini ve bunun yaklaşık yüzde 28'lik bir düşüş anlamına geldiğini ifade etti. Ayrıca, 2 yıllık tahvil getirisinin de 850 baz puan düşebileceği tahminini paylaştı.

Türk tahvillerinde yükseliş bekleyen tek kurum Deutsche Bank değil. Pictet Varlık Yönetimi de geçen hafta TL’deki ağırlıklarını artırdıklarını ve portföylerine 2-5 yıllık tahviller eklediklerini açıklamıştı. Bu kararlarında, enflasyonun zirve seviyeyi gördüğü beklentisi ve Merkez Bankası'nın şahin sinyalleri etkili olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem