Alman Devinden Dikkat Çeken Türkiye Tahmini: Yıl Sonunda Dolar, Enflasyon ve Faiz Ne Olacak?

Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Hans-Christian Wietoska, Türkiye’nin faiz indirimine başlayacağı tarihe ilişkin tahminlerini açıkladı. Wietoska, "Bu yıl kasım ve aralık olmak üzere 500 baz puan faiz indirimi öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ekonomi politikalarındaki değişim, enflasyon ve faiz beklentilerine ilişkin AA’ya konuşan Wietoska, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yerel seçimlerden önce politika faizindeki 500 baz puanlık artışının "güçlü bir mesaj ve oyun değiştirici" olduğunu ifade ederek, "Bu adımın ardından bir U dönüşü oldu diyebiliriz. Yurt içi yatırımcılar ve yabancılar lirada bir devalüasyon bekliyordu ancak TCMB faiz artırımıyla para biriminde bir başka keskin değer kaybının stratejisinin bir parçası olmadığını açık şekilde ortaya koydu” dedi.

Yatırımcılarla iletişimin açık ve net olmasının güven artırdığına işaret eden Wietoska, Merkez Bankası’nın önünde zorluklar olduğunu belirterek bu zorluluklarının aşılabilecek çerçevenin de bulunduğunu söyledi.

Türkiye’ye yönelik algının son aylarda olumlu olduğunun altını çizen Wietoska, net rezervlerin 10 milyar doları aştığını ve uluslararası rezervlerin 150 milyar dolar seviyesine yaklaştığını hatırlattı.

‘GÜÇLÜ BİR DEZENFORMASYON SÜRECİ BEKLİYORUZ’

Wietoska, Türkiye’de enflasyonun zirveyi gördüğünü belirttiği açıklamasında, şunları kaydetti:

"Ekonominin dengelenmesi açısından ilk aşama başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci aşama başlıyor. Enflasyon zirvenin ardından düşüşe geçiyor ve güçlü bir dezenflasyon süreci bekliyoruz. Yıl sonu itibarıyla enflasyonun yüzde 40 seviyesine gerileyeceğini öngörüyoruz. Bundan sonra ikinci aşamada enflasyonu yüzde 20'ye düşürmek asıl soru işareti olacak. Ayrıca, büyüme de yavaşlıyor ve büyüme yavaşladığında TCMB'nin reaksiyonu da önemli olacak."

YIL SONUNDA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Büyüme yavaşladığında ve enflasyon gerilediğinde faiz indirimi için doğru zaman olacağını söyleyen Wietoska, "Bu yıl kasım ve aralık olmak üzere 500 baz puan faiz indirimi öngörüyoruz. Bu baz senaryomuz ve gevşeme gelecek yılın başlarında da sürecektir” dedi.

TCMB'nin sıkı para politikası duruşunu sürdürmesinin önemli olduğunu kaydeden Wietoska, "Kolay olmayacak ama daha önce dünyada yüzde 75 enflasyonu olan hiçbir ülke resesyona girmeden enflasyonu düşürmedi. Türkiye resesyona girmeden ekonomisini dengelemeyi başarabilirse eşsiz bir örnek olacak ki Türkiye'nin bunda başarılı olacağı konusunda oldukça iyimseriz. Ancak yarı yolda politika hataları olmamalı." diye konuştu.

DİKKAT ÇEKEN DOLAR TAHMİNİ

Yıl sonu dolar/TL beklentilerinin ise 37 olduğunu kaydeden Wietoska, TL'de reel anlamda değer kazancı öngördüklerini söyledi.

Kaynak: AA