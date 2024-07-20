Konkordato Başvuruları Patladı! Şirketler Tek Tek İflas Açıklıyor

Yüksek faiz ortamında işletmelerin finansmana erişimi giderek zorlaşıyor. Yılın ilk yarısında kapanan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,14 arttı. Kredi musluklarının kapanmasıyla borçlarını ödemekte zorlanan şirketler ise konkordato yoluna gidiyor.

BirGün gazetesinin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin verilerine dayandırdığı haberine göre, Ocak-Haziran döneminde 12 bin 329 şirket kapandı. Kurulan şirket sayısı ise yüzde 17 azalarak 53 bin 992’de kaldı.Haziran ayında ise geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 30 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 8 arttı. 2023 Haziran’ında 9 bin 956 şirket kuruluşu gerçekleşirken bu yılın Haziran ayında 6 bin 759 şirket kuruldu. Geçen yıl Haziran’da bin 938 şirket kapanırken bu yıl kapanan şirket sayısı 2 bin 96 oldu.

605 FİRMAYA GEÇİCİ MÜHLET

Finansman koşullarının zorlaşmasıyla borç ödeme güçlüğü yaşayan şirketler ise konkordato yoluna gitti. Konkordatotakip.com’un verilerine göre geçen yılın tamamında 519 dosya hakkında konkordato süreci dolayısıyla geçici mühlet kararı verilirken bu yılın ilk 6 ayında firma sayısı 605'e çıktı.

Yüksek faiz ortamında işletmelerin finansmana erişimi giderek zorlaşıyor. Yılın ilk yarısında kapanan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,14 arttı. Kredi musluklarının kapanmasıyla borçlarını ödemekte zorlanan şirketler ise konkordato yoluna gidiyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin verilerine göre Ocak-Haziran döneminde 12 bin 329 şirket kapandı. Kurulan şirket sayısı ise yüzde 17 azalarak 53 bin 992’de kaldı. Haziran ayında ise geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 30 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 8 arttı. 2023 Haziran’ında 9 bin 956 şirket kuruluşu gerçekleşirken bu yılın Haziran ayında 6 bin 759 şirket kuruldu. Geçen yıl Haziran’da bin 938 şirket kapanırken bu yıl kapanan şirket sayısı 2 bin 96 oldu.

Finansman koşullarının zorlaşmasıyla borç ödeme güçlüğü yaşayan şirketler ise konkordato yoluna gitti. Konkordatotakip.com’un verilerine göre geçen yılın tamamında 519 dosya hakkında konkordato süreci dolayısıyla geçici mühlet kararı verilirken bu yılın ilk 6 ayında firma sayısı 605'e çıktı.