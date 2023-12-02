Erkek paltosu, İstanbul'da fiyatı en çok artan ürün oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, kasım ayında erkek paltosu yüzde 36,44 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Erkek paltosu, İstanbul'da fiyatı en çok artan ürün oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Kasım ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 135’inin perakende fiyatı artarken, 21 ürünün fiyatı düştü, 86 ürünün fiyatı ise değişmedi.

KASIM AYINDA ERKEK PALTO FİYATI YÜZDE 36,44 ARTTI

Kasım ayında giyim harcamaları grubu erkek giyim harcamaları alt grubunda yer alan palto yüzde 36,44 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 31,43 ile yaş üzüm, yüzde 20,48 ile çikolata, giyim harcamaları erkek giyim harcamaları alt grubundan yüzde 20,08 ile pardesü-erkek, kültür eğitim harcamaların grubundan yüzde 17,98 ile maç giriş ücreti, giyim harcamaları kadın giyimi harcamaları alt grubundan yüzde 17,95 ile manto oldu.

2023 Kasım ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan pırasa fiyatı yüzde 15,18 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 13,67 ile maydanoz, yüzde 12,56 ile kıvırcık salata, yüzde 11,96 ile limon, yüzde 11,09 ile ıspanak ve yüzde 8,61 ile lahana oldu.

Kaynak: İHA

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