İstanbul Maslak’ta Sahipsiz Kavşak! Bakanlık Bile Onları Arıyor, Sırra Kadem Bastılar: Milyonluk Arsa İçin 3 Ay Süre Verildi

İstanbul’un plazalar semti Maslak ilginç bir haber ile gündemde! Nedeni ise plazaların arasındaki kavşağın bulunduğu alan yani arsa 3 kişinin üzerine görünüyor ancak sahipleri ortada yok. Eğer arsanın sahipleri bulunmazsa o alan Hazine’ye geçecek.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DA DAHİL OLDU

Mynet’in ATV Haber'den aktardığı bilgiye göre, arsa için gazetelere bile defalarca ilan verilerek sahipleri için çağrıda bulunuldu.

İstanbul'un kalbinin attığı yerde her gün binlerce kişinin gelip geçtiği Maslak'ta, o kavşak da dahil olmak üzere 548 metrekarelik alanın 3 sahibi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla bu özel arazinin sahibi aranıyor.

3 AY SÜRE VAR

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından aranan 548 metrekarelik parselin 3 sahibi adeta bir sırdan ibaret. Plazaların arasındaki 548 metrekarelik bu özel alan için 3 tapu sahibi olduğu belirlendi. Bu tapu sahiplerinin bulunması için de gazetede defalarca ilan verildi. Kim varsa o sahiplere ulaşılması için de tebliğ edildi. Çünkü eğer bulunmazsa 3 ay içinde o arazi devlete geçecek.

DAVA 16 ARALIK'TA GÖRÜLECEK

Gaiplik nedeniyle Hazine adına tescil davası 16 Aralık'ta görülecek. O tarihe kadar sahiplerinin ortaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: Mynet - ATV Ana Haber