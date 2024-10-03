Çok Türbinli Rüzgar Santralleri Çok Elektrik Üretecek

Enerji ihtiyacı artan ülkeler, kaynakları daha verimli kullanmak için enerji teknolojilerini geliştirmeye devam ederken, rüzgar enerjisi sektöründe kapasitesi artan türbinler yanında, farklı tip, dizayn ve fonksiyona sahip santraller de önemini artırıyor.

Karasal ve Deniz Üstü Rüzgar Etkinliği (WindEnergy Hamburg) kapsamında sergilenen farklı büyüklük, kapasite, renk, verimlilik ve dayanıklılığa sahip türbin, kanat, rotor gibi rüzgar santralini oluşturan unsurlar, sektör temsilcileri, santral sahipleri ve rüzgar enerjisini daha fonksiyonel kullanmak isteyen müşterilerden ilgi gördü.

Etkinlik kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunulan çoklu türbinden oluşan rüzgar santral prototipleri ise kısıtlı kara ve deniz alanlarında maksimum verimlilikle yüksek elektrik üretimini hedefliyor.

SALGIN VE SAVAŞ YERLİ KAYNAKLARA İLGİYİ ARTIRDI

Kovid-19 salgınının ardından yapılan ekonomik toparlanma planları ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan yüksek enerji fiyatları sebebiyle birçok ülke enerji ihtiyacını karşılamada yenilenebilir enerjiyi daha etkin kullanmak için politikalar geliştirmeye ve bunları uygulamaya devam ediyor.

Artan enerji talebi ve iklim değişikliğiyle mücadelede kullanımı artan bu kaynaklara entegre akıllı teknolojiler de gelişim gösteriyor.

Ayrıca, temiz enerji sektöründeki önleyici bakım ve onarım faaliyetleri için risk planlaması, kesintisiz elektrik hizmeti için yapay zeka, nesnelerin interneti ve robotik çözümler geliştiriliyor.

Öte yandan, yatay eksenli rüzgar türbinleri de yaygın kullanılan tasarımlar olurken, kanatların yere paralel değil de yere dik olarak döndüğü dikey eksenli rüzgar türbinlerinin iklim koşullarının değişken olduğu zamanlarda yüksek performans göstererek, elektrik üretiminin durduğu şiddetli rüzgarlarda üretime devam edebiliyor.

Gelecek beş yılda güneş ve rüzgar enerjisi kapasite artışlarının toplam yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 90'ını oluşturacağı ifade edilirken, bu sektörde kullanılan ekipmanların büyüklük ve kapasitesi yanında tasarım ve fonksiyonel özellikleri de gelişim gösteriyor.

"TASARIM YAPARKEN ALMAN RÜZGAR FİRMALARINDAN DESTEK ALIYORUZ"

Hamburg Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (HAW Hamburg CC4E) Araştırmacısı Alexander Dam, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, rüzgar enerjisinin geleneksel yapısının verimlilik artırıcı projelerle geliştirildiğini söyledi.

Çoklu rüzgar türbinleri tasarlanarak rüzgardan daha fazla verimle elektrik üretilebileceğini belirten Dam, "Çoklu türbinle daha fazla elektrik üretilebilmesi üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bu modellemelerle yer tasarrufu planlanıyor ayrıca farklı teknolojili rüzgar türbin tasarımlarının gerçek uygulamaları hedefleniyor. Bu prototipleri dizayn ederken Almanya'da faaliyet gösteren rüzgar ekipmanı firmalarından da destek alıyoruz. Onların tecrübe ve ihtiyaçları bizim tasarımlarımızda önemli rol oynuyor." diye konuştu.

Dam, bu santrallerin yerel ve göç eden kuşlar ya da yarasalar üzerine etkisinin de incelendiğini, santral üzerinin belirlenmiş yerlerine kuş ve yarasa gibi hayvanların zarar görmemesi için sinyal yayan ekipmanlar yerleştirilebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA