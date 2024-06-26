Bir ilde daha ekmeğe zam geldi: Gramajı düştü, fiyatı arttı

İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir'in ardından bir büyükşehirde daha ekmeğe zam geldi. İzmir'de 1 Temmuz'dan itibaren İZTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmek 10 TL'den satılmaya başlanacak.

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Bir ilde daha ekmeğe zam geldi: Gramajı düştü, fiyatı arttı

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclisi, haziran ayı olağan toplantısında İzmir'de ekmeğe zam kararı aldı. Toplantıda alınan kararla ekmeğin gramı 220 gramdan 200 grama düşerken, fiyatı ise 9 TL'den 10 TL'ye yükseldi. Buna göre İzmir'de 1 Temmuz'dan itibaren İZTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmek 10 TL'den satılmaya başlanacak.

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Kaynak: ANKA

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İzmir Ekmek Zam
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