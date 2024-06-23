Bursa'da BESAŞ ekmeğe dev zam! Pazartesiden itibaren geçerli olacak! İşte yeni fiyatlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, ekmek fiyatına dev zam yaptı. BESAŞ ekmeğe yüzde 66 zam yaptı. Böylelikle 7 lira 50 kuruştan satılan 400 gram BESAŞ ekmeği 12 lira 50 kuruş oldu.

Bursa'da BESAŞ ekmeğe dev zam! Pazartesiden itibaren geçerli olacak! İşte yeni fiyatlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, ekmek fiyatlarına yüzde 66 zam yaptı. 7,5 liradan satılan 400 gram ekmek, pazartesi gününden itibaren 12,5 liradan satışa sunulacak.

BESAŞ tarafından üretilen diğer ekmek fiyatları ise şu şekilde olacak;
"Tam buğday ekmek 22,5 lira, kepekli ekmek 17 lira, çavdarlı ekmek 22,5 lira, ruşeynli ekmek 22,5 lira, ayçekirdekli ekmek 25 lira, organik siyez tam buğday 45 lira, tam tahıllı ekmek 25 lira, yulaflı ekmek 25 lira, yöresel köy ekmeği 45 lira, rol ekmek 3 lira, kepekli rol ekmek 3 lira, tuzsuz rol ekmek 3 lira, şampiyon ekmek 7,5 lira, çikolatalı ekmek 7,5 lira ve sandviç ekmeği 3'lü 10 lira."

İstanbul'da halk ekmeğe zam!İstanbul'da halk ekmeğe zam!Güncel

Kaynak: İHA

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