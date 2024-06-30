İslam Memiş yanıtladı: Altın satıp ev alınır mı?

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 'Altın satıp ev alınır mı?' sorusuna yanıt verdi.

Kişisel Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş'in öngörüleri şöyle:

Borsa İstanbul 10 bin 781 puanda, yüzde 1 yükselişle haftayı tamamladı. 10 bin 700 üzerinde kapanışı başardı. Türkiye gri listeden çıkacak ve borsada ralli beklentisi vardı. Ben de bu aman aman bir coşkuya neden olmayacaktır demiştim.

Ülkenin aslında gri listeye alınması anormaldi. Tekrar gri listeden çıkmamız bir başarı olarak nitelendirilmemeli. Normal olarak nitelendirilmeli. Borsa tarafında yabancı yatırımcılar gelecek falan diye yorumlamıyorum. Kişisel kanaatim böyle.

Dolar kuru 32.80'de. Tekrar 32.70 destek var. Geniş bant aralığında dalgalanıyor. Uluslararası piyasalarda dolar güçlendi ama önümüzdeki hafta dolar endeksinde gerileme bekliyorum. Bu da dolar TL'de 32.60'ı görebiliriz. Pazartesi itibarıyla bekliyorum. Yükseliş hızını frenler biraz doların.

Ons altın tarafında 2328 dolar seviyesi var. 2293 dolara kadar geriledi, tekrar yukarı yönlü ataklar beklediğimi ifade etmiştim. Tepki yükselişi gördük, aman aman bir yükseliş görmedik. Geniş bant aralığına odaklandı. 2280 ve 2380.

Yükselişlere hazırlık yaptık, kenarda sessizce bekleme moduna geçtik. Temmuz ayındaki yükseliş beklentimi size söyledim. Temmuz ikinci haftası yeni rallilere hazırlıklı olmak gerekiyor. 2330, 2360 doları takip edeceğim.

Gram altın 2420 liraya kadar gerilemişti. Şu anda 2486 lirada gram altın. Bayramdan önce ve sonraki trendde yukarı yönlü hareketler devam etti. İki haftalık süreçte gram altın 65 lira değer kazandı. 3000 - 3500 beklentimiz devam ediyor gram altında.

Ons gümüş 29.32 dolarda. Yüzde 1.17 primli. Bu haftaki beklentimi gerçekleşti. 31 doları bekliyoruz. Gümüşte de pozisyonlarımız kapalı. Gram gümüş 31 lira. 30.50'ye kadar gerilemişti, 32, 34 ve 37 lirayı bekleyeceğiz gram gümüşte. Uzun vadeli yükseliş beklentimizi sürdüreceğiz."

"ALTIN SATIP EV ALINIR MI?"

'Altın satıp ev alınır mı?' sorusuna yanıt veren İslam Memiş, şunları söyledi:

"Bu sorunu cevabına evet diyorum. Elimde altın var kira gelirim de varsa, bu parayı toprak satın alarak değerlendir derim bu kez. Emlak fiyatları TL bazlı gerilemeyecek. Bunu sık sık ifade ediyorum. Kredi muslukları kapansa, satışlarda düşüş olsa da, 3 milyondan 2.7 milyona gerileyen ev düşüş değil. 1 milyondan yükselmişti o ev. Aradaki 300 bin liraya umut olarak sarılıyor.

Ben kaç yıllık gelirimle ev alabilirim hesabı yapsa gerçekleri değerlendirebileceksiniz zaten. Elimde ev alabilecek kadar altınım var ve kira gelirim yoksa ben altını satar evi alırım."