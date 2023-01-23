Irak'ta Merkez Bankası Başkanı değişince dolar kuru düştü!

Irak'ta Merkez Bankası Başkanlığı'na Ali Muhsin Allavi'nin vekaleten atanmasıyla birlikte yükselen dolar kurunda düşüş yaşandı.

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Irak'ta Merkez Bankası Başkanı değişince dolar kuru düştü!

Irak haber ajansı INA’ya göre, Mustafa Galip Muhlif'in Merkez Bankası Başkanlığı sırasında bin 650 dinara kadar çıkan dolar kuru yeni atamanın ardından gerilemeye başladı.

Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani tarafından görevden alınan Muhlif'in yerine Ali Muhsin Allavi'nin vekaleten atanmasıyla dolar kurunun bin 160 dinara kadar gerilediği kaydedildi.

YEREL PARANIN DEĞER KAYBETMESİ ÜZERİNE GÖREVDEN ALINMIŞTI

Irak Başbakanı Sudani, yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesinden dolayı Merkez Bankası Başkanı Muhlif’i görevden almıştı.

DAHA ÖNCE DE BAŞKANLIK YAPMIŞTI

Sudani tarafından vekaleten Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Allavi, 2014 ve 2020 yılları arasında da Merkez Bankası Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini vekaleten yürütmüştü.

Irak Merkez Bankası, vatandaşa satışta 1 ABD dolarını bin 470 dinar olarak belirlemişti.

Merkez Bankası, piyasada oluşan dalgalanmayı ve fiyat artışlarını kontrol edememekle eleştiriliyordu.

Kaynak: AA

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