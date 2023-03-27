Irak, Türkiye'ye petrol ihracatını durdurdu!

Irak'ın, Türkiye'ye karşı açtığı tahkim davasını kazanılmasının ardından özerk Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Türkiye'ye petrol ihracı durduruldu.

Irak, Türkiye'ye petrol ihracatını durdurdu!

Irak, Kürt Bölgesel Yönetimi'nin çıkardığı petrol Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattından ihraç etmesine izin veren Ankara'nın iki ülke arasındaki anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle 2014 yılında Türkiye aleyhine açtığı tahkim davasını kazandığını cumartesi günü açıkladı.

Irak Petrol Bakanlığı'ndan Reuters'a konuşan bir kaynak, Türkiye'nin Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından alınan kararı uygulayacağını Irak'a yazılı olarak bildirdiğini ifade etti.

75 BİN VARİLİ IRAK FEDERAL DEVLETİNİN

Konu hakkında bilgi sahibi başka bir kaynak, Kerkük-Ceyhan hattı üzerinden Türkiye'ye günde 450 bin varil gönderildiğini, bunun 75 bin varilinin Irak federal devletinin çıkardığı, 370 bin varilinin ise Kürt Bölgesel Yönetimi'nin çıkardığı petrolden oluştuğunu ifade etti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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