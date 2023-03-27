Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan en düşük emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve EYT'li maaşı açıklaması

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 7 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) maaşına ilişkin açıklama yaptı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan en düşük emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve EYT'li maaşı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, emekli aylıklarına getirilen alt sınırının 2019 yılında 1000 lira olarak uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada en düşük emekli aylığının seyriyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Emekli alt sınır aylığı 2020 yılında 1500 liraya, 2022 yılı ocak ayında 2 bin 500 liraya yükseltilmiştir. 2022 yılı Temmuz itibarıyla 3 bin 500 liraya, 2023 yılı ocak itibarıyla da 5 bin 500 liraya yükseltilmiştir. 5 bin 500 lira olan emekli alt sınır aylığı tutarı bu yılın nisan ödeme dönemi itibarıyla da yüzde 36,36 artışla 7 bin 500 liraya yükseltilecektir. Böylece en düşük emekli maaşı aralık 2022'ye göre yüzde 114,3 artırılmış olacaktır. 2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7 bin 500 lira olarak ödenecek ve 8,8 milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır."

"EYT'LİLER DE YARARLANACAK"

Açıklamada, 2018 yılında emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye verilmesi uygulamasına başlandığı da anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"2018'de 1000'er lira olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1100 liraya yükseltilmiştir. Yeni düzenleme ile bu tutar yüzde 82 artışla 2 bin liraya yükseltiliyor. Emeklilerimiz hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2 biner lira ikramiye alacaklardır. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacaktır. Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar lira bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi haziran ayı içerisinde ödenecektir."

BAYRAM İKRAMİYESİ, HİSSELERİ ORANINDA ÖDENECEK

Öte yandan bayram ikramiyesinin hak sahiplerinin hisseleri oranında, iş kazası geliri alanlara sürekli iş göremezlik derecesi oranında ödeneceği belirtilerek, "Bayram ikramiyesi emekliliği hak edenin dosyasında birden fazla hisse oranında gelir ve aylık alanlara da en fazla hangi dosyadan ödeme yapılacak ise o dosyadan ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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