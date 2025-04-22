İpragaz, Bizimgaz ve Aygaz Paylaştı: İşte Nisan 2025 Tüp Gaz Fiyatları

Tüp gaz fiyatları, dönemsel olarak doğalgaz piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenebiliyor. Ancak Nisan ayında herhangi bir zam uygulanmadı. Tüketiciler, ev tipi ve sanayi tipi tüplerin yeni fiyatlarını firmaların resmi kaynaklarından öğrenebiliyor.

TÜP GAZA ZAM GELDİ Mİ?

Nisan ayının başında yapılan güncellemeye göre tüp gaz fiyatlarında herhangi bir artış yaşanmadı. Aşağıda yer alan güncel fiyatlar, firmaların resmi internet siteleri üzerinden alınmıştır:

Aygaz 2025 Nisan Güncel Tüp Gaz Fiyatları

2 kg mini ev tüpü: 238,00 TL

12 kg tombul ev tüpü: 1.010,00 TL

12 kg maksi tombul tüp: 1.010,00 TL

12 kg valfli uzun ev tüpü: 1.010,00 TL

İpragaz Nisan 2025 Tüp Gaz Fiyatları

2 kg gri piknik tüpü: 205,00 TL

12 kg ev tipi tüp: 970,00 TL

24 kg ticari tüp: 1.940,00 TL

45 kg sanayi tipi tüp: 3.630,00 TL

45 kg propan tüp: 3.970,00 TL

Bizimgaz Güncel Tüp Fiyatları – Nisan 2025

2 kg gri piknik tüpü: 205,00 TL

12 kg ev tüpü: 970,00 TL

24 kg ticari kullanım tüpü: 1.940,00 TL

45 kg sanayi tüpü: 3.630,00 TL

45 kg propan tüp: 3.970,00 TL

TÜP GAZ FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Tüp gaz fiyatları; döviz kuru, enerji maliyetleri ve uluslararası ham petrol fiyatları gibi birçok faktörden etkileniyor. Ayrıca dağıtım, nakliye ve vergi kalemleri de fiyatlara doğrudan yansıyor. Sık sık güncellenen fiyat listeleri, tüketicilere en güncel bilgiyi sağlamak adına firmalar tarafından düzenli olarak paylaşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi