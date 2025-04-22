Türkiye’de Bir Devir Bitiyor! Dünyaca Ünlü Teknoloji Devinden Piyasaları Sarsacak Karar
Çin merkezli teknoloji markası realme’nin Türkiye operasyonlarını sonlandıracağına yönelik iddialar teknoloji gündemine bomba gibi düştü.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Şirketten henüz resmî bir açıklama gelmezken, OPPO Türkiye yatırımcısı Mıstaçoğlu Holding’in konuyla ilgili yaptığı açıklama dikkat çekti.
Söz konusu iddialar, Türkiye Gazetesi’nden Volkan Manav tarafından gündeme getirildi. Manav’ın aktardığı bilgilere göre realme, Türkiye pazarından çıkma kararı alarak robot süpürge ve diğer bölümlerde görevli tüm personeliyle yollarını ayırdı. Henüz kamuoyuna net bir duyuru yapılmasa da gelen bilgiler bu iddiaları doğrular nitelikte.
OPPO TÜRKİYE YATIRIMCISINDAN NET AÇIKLAMA
İddiaların ardından gözler OPPO’nun Türkiye’deki yatırımcısı Mıstaçoğlu Holding’e çevrildi. Ancak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu, realme ile herhangi bir yatırım, satın alma ya da ortaklık planlarının olmadığını açıkladı. Bu açıklama, realme’nin Türkiye’deki geleceğine dair soru işaretlerini daha da artırdı.
MÜŞTERİLER VE İŞ ORTAKLARI ENDİŞELİ
realme’nin Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin belirsizlik, markanın kullanıcılarında da endişe yaratmış durumda. Kullanıcılar, mevcut cihazlarının teknik servis ve yazılım desteğinin devam edip etmeyeceği konusunda bilgi bekliyor. Öte yandan, realme ile ticari iş birlikleri olan bazı içerik üreticiler de şirketten ödeme alamadıklarını belirterek sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiriyor.
Şirketin resmi bir açıklama yapmaması, hem kullanıcılar hem de iş ortakları açısından büyük bir belirsizlik yaratırken, önümüzdeki günlerde markadan gelecek net bir açıklama merakla bekleniyor.