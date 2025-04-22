Türkiye’de Bir Devir Bitiyor! Dünyaca Ünlü Teknoloji Devinden Piyasaları Sarsacak Karar

MÜŞTERİLER VE İŞ ORTAKLARI ENDİŞELİ

realme’nin Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin belirsizlik, markanın kullanıcılarında da endişe yaratmış durumda. Kullanıcılar, mevcut cihazlarının teknik servis ve yazılım desteğinin devam edip etmeyeceği konusunda bilgi bekliyor. Öte yandan, realme ile ticari iş birlikleri olan bazı içerik üreticiler de şirketten ödeme alamadıklarını belirterek sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiriyor.

Şirketin resmi bir açıklama yapmaması, hem kullanıcılar hem de iş ortakları açısından büyük bir belirsizlik yaratırken, önümüzdeki günlerde markadan gelecek net bir açıklama merakla bekleniyor.