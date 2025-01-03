İPA: Emeklilerin Gelirden Aldığı Pay Azalıyor

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) 2024 Gelir Dağılımı İstatistikleri'ne göre, 2009-2024 döneminde emekli sayısında yüzde 85,3'lük bir artış kaydedilmesine rağmen, emekli aylıklarının toplam gelir içindeki payında yüzde 2,7 oranında bir düşüş yaşandı. Bu durum, artan emekli nüfusuna rağmen gelir dağılımındaki dengesizliği ve emeklilerin ekonomik anlamda karşılaştıkları zorlukları gözler önüne seriyor.

GELİR EŞİTSİZLİĞİ İSTANBUL’DA DERİNLEŞİYOR

Türkiye genelinde gelir dağılımındaki bozulma İstanbul'da daha belirgin hissediliyor. Gelir eşitliğini ölçen Gini katsayısı İstanbul’da 0,428’e yükselerek gelir dağılımının en adaletsiz olduğu şehirlerden biri haline geldi. Bu rakam, kentte ekonomik farklılıkların giderek arttığını ve alt gelir gruplarının daha fazla sıkıntı çektiğini gösteriyor.

EN YOKSUL GRUP EN AZ KAZANDI

Son 10 yılda gelir artışı açısından en yoksul yüzde 20’lik grup, diğer gruplara göre en düşük artışı yaşadı. Bu, gelir dağılımında adaletsizliğin yalnızca bölgesel değil, aynı zamanda sınıfsal bir sorun olduğunu da ortaya koyuyor.