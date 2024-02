İngiltere’de ev sahibi olmak isteyenler, 16-17 Şubat’ta İstanbul’da buluşuyor

Gayrimenkul sektörü, İngiltere ekonomisinin lokomotifi rolünü sürdürüyor. Statista’nın son paylaştığı verilere göre gayrimenkul alanında dünyanın en çok rağbet gören ülkelerinden biri olan İngiltere’de konut ve ticari gayrimenkullere yapılan yatırım 35 milyar dolara dayandı. Düşük risk ve dövizle kira getirisi gibi etmenler globaldeki yatırımcıları harekete geçirirken İngiltere’de gayrimenkul sahibi olmanın Türk yatırımcılar için de oldukça cazip hale geldiğini belirten İngiltere Investments Genel Müdürü İsmail Gürkan, “Türkiye’deki yatırımcılarımızın İngiltere’deki fırsatlara dair bilgi sahibi olmaları ve bunları değerlendirebilmeleri için İngiltere’nin öncü gayrimenkul şirketlerinden Berkeley Group ile Mandarin Oriental Bosphorus Otel’de bir lansman etkinliği düzenliyoruz. 16-17 Şubat’taki bu etkinlikte yatırımcıların sorularını yanıtlarken birbirinden değerli 12 projeyi de tanıtacağız" dedi.

“Avukatlar, iç mimarlar ve finans uzmanları eşlik edecek”

Yatırımcıların kazançlı yatırımlar gerçekleştirebilmesi için oldukça kapsamlı bir lansman düzenleneceğini aktaran İsmail Gürkan, “İngiltere’de konut, ofis ya da mağaza yatırımı yapmak isteyen birçok yatırımcı mevcut. Fakat bunların bir kısmı, süreçlere hakim olmadığı için korkuyor ve geri duruyor. Ayrıca projeler hakkında detaylı bilgi sahibi olmayan yatırımcılar da kararsızlık yaşadıkları için harekete geçmekte zorluk yaşıyor. Düzenleyeceğimiz lansmanda, avukatlarımız ile hukuki süreçleri, iç mimarlarımız ile satın alma sonrası süreçleri ve finans uzmanlarımız ile de işin mali boyutunu en ince ayrıntısına kadar yatırımcılara anlatmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dövizle kira getirisi fikri cazip geliyor”

“Düzenli gelir şansı, ilerleyen dönemde satış sürecinde gayrimenkulün prim yapma fırsatı gibi konular yatırımcıya oldukça cazip geliyor. Bu sebeple, pek çok yatırımcı İngiltere’de gayrimenkul alımına yönelik araştırma yapıyor. Ancak doğru danışmanlık hizmetini alamayanlar sorun yaşayabiliyor. Biz de İngiltere Investments olarak tüm ekip arkadaşlarımızla İngiltere’de gayrimenkul yatırımlarından geri dönüş edinilmesi konusunda müşterilerimizin memnuniyetini ve çıkarlarını koruyarak en üst seviyede hizmet veriyoruz. Müşterilerimiz için olası riskleri en aza indirmek adına yalnızca güvenilir ve en büyük inşaat şirketleri ile çalışıyoruz” şeklinde konuşan Investments Genel Müdürü İsmail Gürkan sözlerini şöyle tamamladı:

“Düzenleyeceğimiz bu lansman ile yatırımcı adaylarının tüm sorularını yanıtlayacağız. %6’ya varan brüt kira getirisi ve önümüzdeki 5 yılda %22’lik bir fiyat artışı tahminiyle yatırım fırsatlarını değerlendirmek için doğru zamandayız. Lansmanda şu projeleri detaylarıyla tanıtacağız; Horlicks Quarter, Camden Goodyard, Silkstream, The Green Quarter, Prince of Wales Drive, White City Living, Kings Road Park, The Eight Gardens, Clarendon, Poplar Riverside, Royal Arsenal, Lombard Square.”