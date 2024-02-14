Marketlerde yeni dönem: Yasaklanacak ifadeler belli oldu

Market raflarında yanıltıcı etiket kullanan markalar denetlenecek. "Tadında, lezzeti, keyfi ve aromalı" ifadelerle tüketicileri aldatan ve kararlara uymayan markalara da cezalar kapıda. Kararın en kısa zamanda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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Marketlerde yeni dönem: Yasaklanacak ifadeler belli oldu

Tüketiciyi yanıltan, kafasını karıştıran etiketler mercek altına altına aldı, Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

TRT Haber'de yer alana göre tüketiciler doğru bilgilendirilecek. Gıdalarda "tadında, lezzeti, keyfi, aromalı" gibi ifadeler kullanılamayacak. Örneğin, margarinin üzerinde 'tereyağ lezzetinde' ifadesi yer alamayacak.

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Gıda ürünlerindeki etiketlerle ilgili çalışma tamamlandı. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Uygulamaya geçiş takvime bağlanacak. Karara uymayan markalara cezai işlem uygulanacak.

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