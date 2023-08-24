'İktisatçılar, 'İş Bankası Genel Müdürü'nün son söyledikleri bile cesur sözlerdi' diyor'

10 Haber yazarı Erdal Sağlam, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kredileri kısarak parasal sıkılaştırma olmayacağını gördüğünü, talebi bir türlü indiremediğini, o nedenle de TL mevduatı cazip kırma kararı aldığının artık açıkça gözüktüğünü söyledi.

Aşamalı olarak çok ağır bir yük haline gelen Kur Korumalı Mevduat (KKM) hacmini indirerek buradan TL mevduatlara kayış yaşanmasının amaçlandığını belirten Sağlam, buradaki asıl meselenin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın itirazı sürdüğü için politika faizinin olması gereken kadar artırılamaması olduğunu anlattı.

Sağlam, "Halbuki politika faizi artırılıp mevduat faizi ve kredi faizi buna bağlı olarak belirlense, hem döviz talebi önlenecek hem tasarruflar artıp tüketim azalacaktı ama buna izin çıkmıyor. Kısacası; asıl silah olan politika faizini kullanamadıkları için mevduat ve kredi faizlerini artırarak, dolaylı sıkılaşma yolunu deniyorlar ama bunu da uygulayamıyorlar denebilir" ifadesini kullandığı yazısında şunları kaydetti:

"Ekonomi yönetiminin bu amacına karşılık bankaların KKM'nin çözülmesine, TL mevduat maliyetleri artacağı için pek yanaşmadıkları gözleniyor. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran Bloomberg'e verdiği demeçte açık açık 'müşterilerine KKM'yi önermeye devam edeceklerini' söyledi. KKM'nin hala en cazip ürün olduğunu kaydeden Aran, Hazine'nin bu uygulama ile şimdiye kadar üstlendiği kur maliyetini bankalarla paylaşmayı amaçladığını söyledi.

Aran'ın söylediklerinden ve diğer bankacılarla konuşmalarımızdan çıkan sonuç, kaynak maliyetleri yükseleceği için TL mevduatın tümüne yüksek faiz vermek istemiyorlar. Sadece KKM'den dönüşen TL mevduata yüksek faize razı oluyorlar ama aynı ürüne çifte fiyat olacağı için bu uygulamanın uzun süreli olması pek beklenmiyor.

KKM'Yİ SAVUNANLAR

Konuştuğum iktisatçılar bankalar dirense bile sonunda ekonomi yönetiminin istediği mevduat faizlerinin artmasına razı olmak zorunda kalacaklarını belirtiyorlar. Bunun kamu bankalarına TL faizini artırarak olacağı gibi, Merkez Bankası ve BDDK'dan açılacak telefonlarla bile mümkün olduğunu söylüyorlar. Bu aşamada bankaların ekonomi yönetimiyle çatışmaya tahammülü olmadığının altı çiziliyor. Bu kapsamda İş Bankası Genel Müdürü'nün son söylediklerinin bile cesur sözler olduğunu kaydediyorlar. (...)"

Yazının tamamı.