Fatih Altaylı 'önemli isimlerle konuştum' dedi: En iyi yatırım aracı olmaya devam edecek gibi duruyor

'EN İYİ YATIRIM ARACI OLMAYA DEVAM EDECEK GİBİ'

"Bu cümle gerçek bir bankacının edebileceği bir cümle idi. Herkes karnından konuşurken Aran açık konuştu. Haklı da. KKM epey bir süre daha banka müşterileri için en iyi yatırım aracı olmaya devam edecek gibi duruyor.

Bunu söylemememin nedeni, Merkez Bankası ve ekonomi bürokrasisinden bazı önemli isimlerden aldığım bilgiler.