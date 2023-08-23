Fatih Altaylı 'önemli isimlerle konuştum' dedi: En iyi yatırım aracı olmaya devam edecek gibi duruyor
Gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve ekonomi bürokrasisinden bazı önemli isimlerden aldığı bilgileri paylaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Kur Korumalı Mevduat’la ilgili düzenlemelerine dair tartışmalar sürerken gazeteci Fatih Altaylı, edindiği yeni bilgileri paylaştı.
Kendi adını taşıyan internet sitesinde yayımladığı yazısında Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’ın "Müşterilerimize Kur Korumalı Mevduat önermeye devam edeceğiz" dediğini belirten Altaylı, şöyle devam etti:
'EN İYİ YATIRIM ARACI OLMAYA DEVAM EDECEK GİBİ'
"Bu cümle gerçek bir bankacının edebileceği bir cümle idi. Herkes karnından konuşurken Aran açık konuştu. Haklı da. KKM epey bir süre daha banka müşterileri için en iyi yatırım aracı olmaya devam edecek gibi duruyor.
Bunu söylemememin nedeni, Merkez Bankası ve ekonomi bürokrasisinden bazı önemli isimlerden aldığım bilgiler.
Merkez Bankası, ekonominin giderek rayına oturmaya başladığı inancında. Ancak rayına oturması hedefe varması anlamına gelmiyor. Sadece artık hedefe doğru ilerleyebileceği manasında. Üst düzey yetkilinin söyledikleri şöyle: