İkinci el otomobile ilgi azaldı: Fiyatlar düşecek mi?

Sıfır otomobillerde yaşanan tedarik sorunu ve artan dolara kuru nedeniyle yetkili bayilerde sıfır otomobil bulmak zorlaştı.

Böylece, sıfır araçlarda yaşanan sıkıntı nedeniyle ikinci el otomobil fiyatları da sıfır otomobil fiyatlarını geçti.

OTO PAZARI BOŞ KALDI

İkinci el otomobile talebin artmasıyla fiyatlar uçuşa geçerken Bursa'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurulan oto pazarı boş kaldı.

"BU BAYRAM BURUK"

Müşterinin ilgi göstermediği pazarda geçmiş senelerde bayram öncesi herkesin araba almak için pazara mutlaka geldiğini ifade eden satıcılar, ancak bu bayram biraz buruk olduğunu söyledi.

"FİYATLAR DÜŞMEZ"

Sıfır kilometre araçların çok rağbet görmesi, ancak firmaların talepleri karşılayamaması sebebiyle ikinci el fiyatların yükseldiğini belirten pazar esnafı, "Fiyatlar bazı araçlara göre makul. Ancak ne zaman bayiler talepleri karşılar, sıfır arabalar piyasada olur. O zaman ikinci el fiyatları biraz düşer. Yoksa fiyatlar düşmez. Araç almak zorunda olanlar da, ince eleyip sık dokuyor" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem