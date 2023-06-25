'En azından aynı dili konuşuyoruz': Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'la görüşen banka yöneticilerinin ilk yorumları ne oldu?

Gazeteci Erdal Sağlam, bankaların genel müdürlerinin Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'la ilgili ilk izlenimlerinin olumlu olduğunu aktardı: "En azından aynı dili konuşuyoruz."

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'En azından aynı dili konuşuyoruz': Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'la görüşen banka yöneticilerinin ilk yorumları ne oldu?

10Haber yazarı Erdal Sağlam, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bankaların genel müdürleriyle gerçekleştirdiği görüşmeye dair edindiği duyumları aktardı.

İlk izlenimlerin olumlu olduğunu belirten gazeteci, "Ancak, doğal olarak, henüz merkez bankacılığı konusunda eksikleri bulunduğunu gözlediklerini de söyleyebiliriz. 'En azından aynı dili konuşuyoruz' diyerek, daha önceki başkandan sonra Erkan’ın olumlu bulunduğunu kaydeden bir genel müdür, 'Sorunları kavradığı ve çalışkan olduğu izlenimi edindik' dedi" bilgisini paylaştı.

Sağlam, şöyle devam etti:

"Bir hafta önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le yaptıkları toplantıdan sonra yeni Merkez Bankası Başkanı Erkan’la tanışan bankacılar, her iki yetkilinin tavırlarına bakarak, 'kademeli bir normalleşme olacağı artık kesinleşti' dediler. Buna karşılık yeni yönetimin, geçiş kademeli olsa da kararlılık mesajı vermeye çalıştıklarını kaydeden başka bir genel müdür, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çatışmamak için iki yetkilinin de çok tedbirli davrandığına şahit olduklarını da söyledi.

Başkan Gaye Erkan’ın daha çok banka genel müdürlerini dinlediğini, mevcut kötü durumu düzeltmek niyetlerini ortaya koyduğunu ama 'Bunu büyümeyi göz ardı etmeden yapmaya çalışacakları' vurgusunu yaptığını kaydeden bir yetkili, Başkan’ın büyüyen bütçe açığı ve cari açık probleminin farkında olduğunu söyledi. Ancak buna karşılık alınması gereken mali tedbirler konusuna hiç girmemesini ise çok rahat olmamasına bağladı.

İLK DÜZELTMELER GELİYOR'

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’ın bankacıların acil çözüm istedikleri, TL’ye dönüşüm sorununu aktarmaları üzerine, sorunun farkında olduklarını banka teknisyenlerinin çalıştığını, hafta sonu bu konuda birkaç düzenleme yapacaklarını söylediğini öğrendik. Bankacılar TL’ye dönüşüm için gereken oranı tutturmanın zaten çok zor olduğunu, kurların aşırı yükselmesiyle rasyolara uyumun imkansızlığını belirttikleri öğrenildi. Yeni rasyoların uygulama süresine birkaç gün kala yapılacak düzenleme ile bankaların ağır menkul kıymet tutma zorunluluklarının bir miktar esnetilmesi bekleniyor.

Bir banka genel müdürü TL mevduat için kıyasıyla rekabete girildiğini, faiz oranlarının yüzde 45’lere çıktığını ve tüm bankaları olumsuz etkilediği hatırlatarak, 'Mevduat faiz yarışını bitirmek için bazı rahatlatıcı tedbirler alacaklar ve bu yararlı olacak' dedi. Aynı genel müdür hemen arkasından ise 'Ama bu durum uzun vadeli çözüm ihtiyaçlarını ortadan kaldırmıyor tabii' şeklinde konuştu.

'YAKIN ZAMANDA RAHATLAMASINI UMDUKLARINI KAYDETTİLER'

Toplantıya katılan bankacılardan konuştuklarımın hemen hepsinin, eskiye kıyasla terminolojiyi ve ekonomiyi bilen bir başkan ile karşılaşmalarını olumlu bulduklarını gördüm. Bunun yanında ister istemez konuya tam vakıf olamadığını ama işi kavramak adına çok çalıştığının belli olduğunu söylediler. Bunun yanında yeni başkanı, belki de eksiklikleri nedeniyle, tedirgin ve ürkek bulduklarını belirterek, yakın zamanda rahatlamasını umduklarını kaydettiler. (...)"

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