İkinci el otomobilde kriz büyüyor: Piyasa kitlenmiş bir durumda!

İkinci el otomobil piyasasındaki fiyat artışı devam ediyor. Yaklaşık bir aydır yaşanan artış yüzde 35’lere gelmiş durumda. Oto galericiler, talebin devam ettiğini fakat ikinci el araç tedariki yapamadıklarını söyledi.

İkinci el otomobil piyasasında yükselişin devam ettiğini belirten galerici Gökhan Ardeşen, "Bu yükseliş yılbaşından 15 gün önce başladı. Suni bir yükseliş sanıyorduk biz bu yükselişi fakat bu yükseliş gün geçtikçe devam ediyor. Araba almak çok zorlaştı. Bununla beraber talep de devam ediyor" dedi.

"MATRAH DÜZENLEMESİ FİYATLARA OLUMSUZ YANSIDI"

"Toplu araç aldığımız yerlerden araç tedariki yapamıyoruz" diyen Ardeşen, "Matrah düzenlemesi ile birlikte fiyatların düşeceği düşünüldü fakat sıfır araç olmadığı için bu ikinci ele olumsuz dönüş sağladı. Bu da araç fiyatlarının yükselmesine neden oldu" ifadelerini kullandı.

"PİYASA KİTLENMİŞ BİR DURUMDA"

Yılbaşından önce başlayan fiyat artışının bu zamana kadar yüzde 35’e ulaştığını aktaran Ardeşen, "Bizlerde öngörü kalmadı. Bu araç bu para etmez diyoruz. Araç satılıyor ya da biz o fiyata alınmaz denilen aracı alıyoruz. Alıyoruz, satıyoruz ne yapıyoruz bilmiyoruz. Piyasa kitlenmiş bir durumda" diye konuştu.

Kaynak: İHA