İkinci El Araçta 'Ekspertiz' Dönemi Sil Baştan: Belgesi Olmayan Kepenk Kapatacak

İkinci el otomobil piyasasında yeni düzenleme için düğmeye basıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtı Ekspertiz Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı", sektöre ağır yaptırımlar getiriyor. Artık 'tanıdık işi' raporlar tarih olurken, her ekspertiz işlemi devletin dijital radarına girecek.

YETKİ BELGESİ OLMAYAN FAALİYET GÖSTEREMEYECEK

Bakanlığın yeni düzenlemesine göre, ekspertiz işletmeleri için yetki belgesi almak zorunlu hale geliyor. Belge alabilmek için, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmak, mesleki yeterlilik belgeli teknik personel istihdam etmek ve mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak şart koşulacak.

Bu kriterleri karşılamayan işletmeler sektörde faaliyet gösteremeyecek.

KAREKODLA SAHTE RAPORA SON

Sektördeki en büyük sorunlardan biri olan rapor manipülasyonu, kurulacak olan "Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi" ile çözülecek. Tüm raporlar dijital ortamda kaydedilecek ve üzerinde sonradan değişiklik yapılamayacak.

Vatandaşlar, rapor üzerindeki karekodu okutarak belgenin doğruluğunu anında teyit edebilecek. Böylece sahte veya üzerinde oynanmış rapor riski tamamen ortadan kalkacak.

HATALI RAPORUN BEDELİNİ İŞLETME ÖDEYECEK

Yeni dönemde ekspertiz işletmeleri, rapordaki hata, eksiklik veya gizlenen kusurlar nedeniyle oluşacak değer farkı ve onarım masraflarından doğrudan sorumlu tutulacak. Oluşacak mağduriyetler, işletmelerin yaptırmak zorunda olduğu sigorta kapsamında tazmin edilecek.

5 GÜN İÇİNDE İTİRAZ HAKKI

Alıcılar, rapora 5 gün içinde sistem üzerinden itiraz edebilecek. İşletmeler bu itirazı 3 gün içinde sonuçlandırmak ve hata varsa raporu bedelsiz yenilemekle yükümlü olacak. Ayrıca, raporlarda öznel yorumlar yasaklanacak, Türkiye genelinde Bakanlığın belirlediği "ortak teknik dil" kullanılacak.

AĞIR YAPTIRIMLAR YOLDA

Ticaret Bakanlığı, kurallara uymayan işletmelere karşı taviz vermeyecek. Denetimler sonucunda mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen işletmelere ağır idari para cezaları uygulanacak, ihlallerin tekrarı halinde ise yetki belgeleri iptal edilerek ticari faaliyetlerine son verilecek.

Kaynak: AA