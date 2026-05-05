AK Parti'den Net 'Ara Zam' Açıklaması: Gündemimizde Bir Çalışma Yok

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kendisine yöneltilen "Asgari ücrete ve emeklilere ara zam" sorusuna yanıt verdi. Güler, milyonlarca çalışanın beklediği ara zam konusunda gündemlerinde herhangi bir çalışmanın olmadığını belirtti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti fuaye alanında düzenlediği basın toplantısında, TBMM'de şirketlere vergi avantajları sağlayan ve "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeler öngören kanun teklifinin detaylarını paylaştı.

'HALİHAZIRDA BİR ÇALIŞMA YOK'

Güler, teklifin detaylarını açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından nisan ayı enflasyonun aylık yüzde 4,18, yıllık ise yüzde 32,37 açıklandığı, Memur-Sen'den ara zam talebi geldiği anımsatılarak "Ara zamla ilgili olarak sizin görüşünüzde bir çalışma var mı" sorusu üzerine Güler, "Şu anda halihazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok" dedi.

Güler, ara zam gündemine ilişkin şunları söyledi:

"Özellikle petrol fiyatlarındaki bu kadar kırılgan bir fiyatlandırma ve değişkenlik, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de enflasyonda ciddi bir baskı oluşturdu, artışına sebebiyet verdi. Biz hem çalışanlarımızı hem emeklilerimizi hem diğer dar gelirlilerimizi, sabit gelirlilerimizi her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Ama şu anda halihazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok; onu da ifade etmek isterim."

Kaynak: ANKA

