Apple'dan iPhone'lara Zam Kararı

Apple, iPhone 17 fiyatlarını bugünden itibaren artırma kararı aldı.

EN UCUZ iPHONE 85 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Buna göre, iPhone 17 (128 GB) 77 bin 999 liradan 84 bin 999 liraya, iPhone 17 Pro (256 GB) 107 bin 999 liradan 119 bin 999 liraya, iPhone 17 Pro Max (256 GB) 119 bin 999 liradan 132 bin 999 liraya, iPhone Air (256 GB) 97 bin 999 liradan 107 bin 999 liraya yükselmiş oldu.

AIRPODS FİYATLARINA DA ZAM

AirPods Pro 3, 13 bin 999 liradan 15 bin 499 liraya, AirPods 4, 7 bin 999 liradan 8 bin 999 liraya çıktı.

DOLARDAKİ ARTIŞ ÜRÜNLERE YANSIDI

iPhone 17 geçtiğimiz Eylül ayında tanıtıldı ve tanıtıldığı gün dolar 41,20 lira seviyelerindeydi. Bugün ise dolar 45,22 lira seviyelerinde işlem görüyor. Başka bir deyişle tanıtımından bu yana dolar yaklaşık yüzde 10 değer kazandı.

