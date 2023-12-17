İçki ve sigaraya yeni zamlar yolda

Sözcü’de yer alan habere göre, teminatlar her yıl yeniden değerleme oranında otomatik zamlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tütün ve alkollü içki üretimi ile ticaretine teminat yükü getirmek için hazırladığı 2023/50 nolu tebliğ taslağına göre, teminatlar geçiş süreci uygulanmadan 1 Ocak 2024’te zorunlu hale gelecek ve en geç 60 gün içinde ödenecek. Teminatlar nakit para dışında banka teminatı ya da iç borçlanma senetleriyle de ödenebilecek.

Taslağa göre sigara üreten ya da ithal eden tüm firmalar 50 milyon TL, makaron üretenler 40 milyon, sigara kağıdı ve filtre üretenler her biri için 5’er milyon teminat yatıracak. Ayrıca nargile, puro, pipo dahil tüm ürünlere ek maliyet binecek.

Bira ve şarap gibi fermante alkollü içkiler için kapasiteye göre 5 ila 50 milyon lira arasında; rakı, viski, cin ve votka gibi distile alkollü içkiler içinse kapasite farkı gözetilmeksizin 50 milyon lira teminat yatırılacak. Sektöre danışılmadan hazırlanan düzenlemenin şarap ihracatı ile gastronomi turizmini de vuracağı bildirildi.

"YERLİ VE MİLLİ ŞARAP ÜRETİCİMİZ YOK OLACAK"

İktidarın yerli alkol üretimi ile üzüm üreten çiftçilere ağır bir darbe daha vurmaya hazırlandığını söyleyen CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Çiftçi üzümü yok pahasına satmak zorunda kalacak. Yerli ve milli şarap üreticimiz yok olacak. Ülkemizin küçük ve orta ölçekli şarap üreticisine göz dikmişler. Amaç küresel şarap üreticilerine Türk üreticiyi yem etmek ve sektörü yabancı tekellere bırakmak. Hem ideolojik ayarlı hem de yerli üretici düşmanı bir Tebliğ ile karşı karşıyayız” diye konuştu.