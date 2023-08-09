İBB'den 65 yaş açıklaması: Ücretsiz geçiş hakkı devam edecek

Bazı belediyelerin 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz toplu taşıma uygulamasını kaldırması üzerine, İBB'nin de aynı uygulamaya gittiği ileri sürülmüştü. İBB CHP Grup Sözcüsü Kösedağı, 65 yaş üstü yurttaşlara ücretsiz taşıma hakkının iptal olmayacağını açıkladı.

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İBB'den 65 yaş açıklaması: Ücretsiz geçiş hakkı devam edecek

Ekonomik krizin artmasıyla birlikte, ulaşım alanında maliyetler de giderek arttı. Belediyeler, toplu taşımadaki bilet ücretlerine arka arkaya zam yapmak zorunda kaldı. AKP’nin yönettiği bazı belediyelerde ise 65 yaş üzeri vatandaşların toplu taşımadan ücretsiz yararlanma uygulaması kaldırıldı.

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İBB’DEN AÇIKLAMA: İBB OLARAK 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZIN ÜCRETSİZ GEÇİŞ HAKKINI KARŞILAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de (İBB) 65 yaş üzeri vatandaşların ücretsiz ulaşım uygulamasını kaldırdığı iddia edildi.

İBB CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 65 yaş üstü yurttaşlara ücretsiz taşıma hakkının iptal olmayacağını açıkladı.

Kösedağı'nın söz konusu sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul’da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz taşıma hakkının iptali söz konusu değildir.

İBB olarak 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz geçiş hakkını karşılamaya devam edeceğiz."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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