Her gün bir tane geliyor: Bir rakı grubuna daha zam yapıldı
Efe grubu rakılara zam geldiği açıklandı. Dün de Beylerbeyi rakılarına yüzde 15 oranında zam gelmişti.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir rakı grubuna daha zam geldiğini duyurdu.
Dün Beylerbeyi rakılarına yüzde 15 oranında zam gelmişti.
Bugün de Efe grubuna zam geldiğini açıklayan Erol Dündar, “Zam yağmuru devam ediyor” dedi.
Yapılan zammın ardından Efe Gold 70’lik 969 lira olurken Efe göbek 70’lik 995 lira oldu.
Kaynak: Gerçek Gündem
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