Her ay alınıyor: Cep telefonu hattı sahiplerinden rekor vergi tahsili!

2023 yılının başında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 'telsiz kullanım ücretine' yüzde 122 zam yapıldı.

Böylelikle kullanıcıların devlete ödeyeceği miktar yıllık 50,75 liradan 113,14 liraya yükseltildi. Söz konusu ücret taksitlendirilerek, faturasız ve faturalı müşterilerden her ay tahsil edilmeye başladı.

SON 5 YILDA REKOR ARTIŞ

Yaşanan gelişmeler sonrası Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, cep telefonu hattı sahiplerinden her ay tahsil edilen 'Telsiz Kullanım Ücreti'nin son beş yıllık artışını şöyle sıraladı:

"-2019: Aylık 2,32 TL,

-2020: Aylık 2,85 TL,

-2021: Aylık 3,10 TL,

-2022: Aylık 4,23 TL,

-2023: Aylık 9,43 TL."

"BU YIL İÇİ GELİR BEKLENTİSİ 8 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE"

Paylaşımının devamında Bingöl, "Sadece bu yıl için gelir beklentisi yaklaşık 8 milyar liranın üzerindedir. Bu tutarın büyük bir bölümü yıl sonunda hazineye aktarılmaktadır. Bu da bir nevi dolaylı vergidir" dedi.

TELSİZ KULLANIM ÜCRETİ

Telsiz kullanım ücreti, 'telekomünikasyon hizmeti' için devlete ödenen vergilerden birisi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu kararına göre her yılın başında abonelerden tahsil edilecek tutar belirleniyor.

VERGİ ORANLARI ARTIRILMIŞTI

Öte yandan Temmuz ayında Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla pasaport, noter, vize harçlarından ve bahis oynarken uygulanan vergi oranları dahil çok sayıda kaleme zam yapıldı. Bu kalemlerden en çarpıcı olanı katma değer vergisine (KDV) getirilen artış oldu. Katma değer vergisi (KDV) yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20’ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise yüzde 10’a çıkarıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem