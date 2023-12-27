HDI Fibaemeklilik'ten 2023 yıl sonu değerlendirmesi

Hayat sigortası tarafında sektörün yüzde 64 büyüme gösterdiği 2023’te, HDI Fibaemeklilik yüzde 85 büyüyerek sektör ortalamasının yüzde 32 üzerinde bir büyüme kaydetti.

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HDI Fibaemeklilik'ten 2023 yıl sonu değerlendirmesi

HDI Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, yaptığı 2023 yıl sonu değerlendirmesinde sektöre ilişkin bilgiler verdi.

Öncelikle 2023'ün bilançosunu çizen Öztürkoğlu şunlara dikkat çekti: “15 Aralık 2023 verilerine göre Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) fon büyüklüğü devlet katkısıyla birlikte 2022’deki 33 milyar 330 milyon TL’den 51 milyar 811 milyon TL’ye yükseldi.

Gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) ise fon büyüklüğü devlet katkısıyla birlikte 400 milyar 74 milyon TL’den 687 milyar 488 milyon TL’ye ulaştı.”

HDI Fibaemeklilik’in 2023 performansının sektördeki yükseliş trendinin üzerinde gerçekleştiğinin altını çizen Öztürkoğlu, HDI Fibaemeklilik’in 2023 yılında kaydettiği performansa dair şu verileri paylaştı:

“15 Aralık 2023 verilerine göre OKS fon büyüklüğümüz devlet katkısıyla birlikte 2022’deki 208 milyon 743 bin TL’den 995 milyon 393 bin TL’ye, yükseldi. Gönüllü BES fon büyüklüğü devlet katkısıyla birlikte 7 milyar 180 milyon TL’den 12 milyar 234 milyon TL’ye yükseldi.”

Sektör verilerini oransal olarak da değerlendiren Öztürkoğlu, Gönüllü BES’te yüzde 72, OKS’de yüzde 55, BES ve OKS’de ise yüzde 71 büyüme görüldüğünü;

HDI Fibaemeklilik’in ise, Gönüllü BES’te yüzde 70 büyüme gösterdiğini dile getirdi. Ayrıca, NN Hayat ve Emeklilik’in geçtiğimiz yıl OKS portföyünün devralınmasıyla bu alanda 7 sıra birden yükselerek yüzde 377 büyüme kaydedildiğinin altını çizdi, Gönüllü BES ve OKS’de yüzde 79 oranıyla sektörün yüzde 12 üstünde büyüme gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

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