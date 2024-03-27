Hazine ve Maliye Bakanlığından altın ithalatına kota düzenlemesi

Piyasada yaşanan işlenmemiş altın arzında yaşanan daralma nedeniyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankasına işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis edildiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığından altın ithalatına kota düzenlemesi

Son dönemde, işlenmemiş altın ithalatında yaşanan yükselişin dış ticaret dengesi ve ödemeler dengesi üzerindeki olumsuz etkilere dikkate alınarak, 7 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla işlenmemiş altın ithalatı için kota uygulanmaya başlandı. Bu kota uygulaması sonrasında, piyasada işlenmemiş altın arzında yaşanan daralma nedeniyle 2024 Nisan ayından itibaren T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Vakıf Katılım Bankası A.Ş’ye işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis edildi.

Kuyum İşletmeleri Yetki Belgeleriyle İlgili Bakanlara Başvuracak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri tarafından ilgili ayın ilk 3 iş günü içerisinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubelerine yetki belgeleri ile birlikte ya da altinihracatdestek@vakifkatilim.com.tr e-posta adresine yetki belgelerinin taranmış hali ile birlikte talep ettikleri işlenmemiş altının kilogram olarak miktarını belirtilerek başvuruda bulunulacak.

Banka tarafından ilgili kuyum işletmesine satın alabileceği miktarın bildirilmesini müteakip 3 iş günü içerisinde kuyum işletmesi tarafından bankaya ödeme yapılması gerekiyor. Yapılacak ödemeleri müteakiben ilgili banka tarafından işlenmemiş altın ithalatı gerçekleştirilerek hak sahiplerine İstanbul'daki şubelerinde teslim edilecek.

Diğer taraftan; bir kuyum işletmesi tarafından aynı ay içerisinde birden çok bankaya talep iletilemeyecek. Aksinin tespit edilmesi halinde söz konusu kuyum işletmesinin tüm talepleri iptal edilecek.

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