Mehmet Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması: "Enflasyona etkisi sınırlı olacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zamma ilişkin paylaşım yaptı. Şimşek, zammın enflasyona etkisinin sınırlı olacağını ileri sürdü.

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Mehmet Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması: "Enflasyona etkisi sınırlı olacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zammına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan (taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil) ile sınırlı olacağını öngörüyoruz. Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız. Mali disiplini güçlendirmek için aldığımız kararlarda dezenflasyon hedefimizi göz önünde bulunduruyoruz. 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi' ve önümüzdeki süreçte atacağımız diğer adımlarla maliye politikası olarak enflasyonla mücadeleye desteğimiz artarak devam edecek."

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Kaynak: ANKA

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Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı Otoyol Köprü Zam
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