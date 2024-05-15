Fitch'den Türkiye için yeni rapor

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk borçlanma araçları piyasasının yatırımcıların risk iştahının iyileşmesiyle canlandığını ve sukuk, yani kira sertifikası ihraçlarının arttığını açıkladı.

Fitch, Türkiye'deki borçlanma araçları piyasasındaki ihraçların finansman, fon çeşitlendirme hedefleri ve İslami finans konusunda kalkınma gündeminin etkisiyle önümüzdeki iki yıl boyunca canlanmaya devam edeceğini belirtti.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Fitch'in bugün yayımladığı raporda maliyetlerin yüksek kalmaya devam etmesi göz önüne alındığında, bankaların ve şirketlerin borçlanma araçları piyasasında devlet kurumlarından daha küçük paya sahip olmalarının beklendiği ifade edildi.

"KISA VADELİ YENİDEN FİNANSMAN RİSKLERİ AZALDI"

Fitch İslami Finans Birimi Başkanı Bashar Al Natoor, "Döviz cinsinden tahvil ihraçlarında son dönemdeki artış, Türkiye'nin daha geleneksel makroekonomik politikaları benimsemesinin ardından risk iştahının iyileşmesi nedeniyle kısa vadeli yeniden finansman risklerinin azaldığına işaret ediyor" dedi.

Fitch'e göre 2023 yılında dış piyasalarda 10 milyar dolar borçlanma aracı ihraç eden Türkiye, bu yıl da aynı miktarda borçlanma aracı ihraç etmeyi planlıyor.

Fitch, 8 Mart'ta yayımladığı değerlendirmede geçen yılın Haziran ayından bu yana uygulanan ekonomi politikalarının etkinliğine ve kalıcılığına olan güvenin arttığını belirterek Türkiye'nin kredi notunu bir kademe artırarak B+'ya, not görünümünü de "pozitife" yükseltmişti.

Fitch'in raporuna göre Türkiye, dünyanın dördüncü büyük sukuk ihraççısı olup, sukuk piyasasında aktif olan üç G20 ülkesinden biri. Türkiye'nin geçen yılki sukuk ihracı, borçlanma aracı piyasasındaki ihraçların yüzde 15'ine yükseldi. Bu oran 2018'de yüzde 6.2'ydi.