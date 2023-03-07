Hazine, 12,3 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesiyle 12 milyar 259,5 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesiyle 12 milyar 259,5 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.
İhalede dönemsel faiz yüzde 3,56 oldu.
Nominal teklifin 16 milyar 547 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 9 milyar 898 milyon lira, net satış 8 milyar 759,5 milyon lira olarak kaydedildi.
Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 502,3 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3,5 milyar liralık satış yapıldı.
Hazine, piyasadan 12 milyar 259,5 milyon lira borçlamış oldu.