Domatesin fiyatı düştü!

İhracatçıların tepki gösterdiği kısıtlama kararı sonrası, geçen hafta 35 liraya satılan domatesin fiyatı 20 liraya düştü.

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Domatesin fiyatı düştü!

Gıda arz güvenliğinin sağlanması ve deprem bölgesine gıda arzını sağlama gerekçesiyle domatese 14 Nisan 2023 tarihine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talebi üzerine ihracat yasağı getirildi.

Getirilen bu kısıtlama ile domates fiyatları İstanbul'da geriledi. Kentteki semt pazarlarında domatesin kilosu 20 liradan satılmaya başlandı. Geçen hafta 35 liraya satılan domates, ihracat kısıtlamasıyla birlikte yaklaşık yüzde 40 geriledi.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan yurt dışına domates ve domates türevi ürünler satan ihracatçılar ise getirilen yasağa tepki göstermişti.

Kaynak: İHA

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