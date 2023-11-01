Hayri Kozanoğlu, Şimşek’in ‘satış’ hedefini değerlendirdi: Sıkıntının büyüklüğünü gösteriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüksek enflasyon nedeniyle enflasyon muhasebesi sistemine geçileceği bildirirken bankalar ve finans kurumlarını ayrı tutacaklarını, bu kurumlara enflasyon muhasebesi uygulanmayacağını söyledi. Şimşek, kapı kapı dolaşıp kimseden para istemediklerini de savundu.

Bakan Şimşek, bakanlığının 2024 yılı bütçesini sunduğu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda soruları yanıtladı. Programdakiler dışında yeni bir kamu kurumunu özelleştirmeye almayacaklarını belirten Şimşek'e muhalefet milletvekilleri, "Zaten satmadığınız ne kaldı ki, elde avuçta ne varsa hepsini sattınız" karşılığını verdi.



Şimşek'in özelleştirileceğini söylediği köprü ve otoyollar geçmişte kamu kaynaklarıyla yapılan başta İstanbul-Ankara otoyolu ile İstanbul Boğaz Köprüsü olmak üzere özel sektörün işlettiklerine göre çok daha ucuz tarifelerin uygulandığı ulaşım ağlarını kapsıyor. Özelleştirmeleri halinde bu yol ve köprülerin fiyatının da olağanüstü artması bekleniyor.

TÜRKİYE YÜZYILI BAŞLARKEN BOĞAZ KÖPRÜSÜ, ANKARA-İSTANBUL OTOYOLU, LİMANLAR ELDEN ÇIKARTILIYOR

Ünlü ekonomist Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Şimşek’in özelleştirme açıklamasını değerlendirdi.



Kozanoğlu, bu gelir kaynaklarından vazgeçilmesinin ne denli büyük bir mali sıkıntı içerisinde olduğumuzu gösterdiğini vurguladı:



‘‘Mehmet Şimşek’in özelleştirme açıklamasında, programda yeni bir kalem yok demesinden hidroelektrik santralleri, limanlar, otoyollar ve köprüleri kastettiği anlaşılıyor. Bunlardan bir tanesi Boğaz Köprüsü. Bu köprü 1973 yılında, Cumhuriyetin 50. yılında açıldı. 50 yıl boyunca başarıyla hizmet verdi. Kamunun böyle bir gelir kaynağından vazgeçmesi ne kadar büyük bir mali sıkıntı içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Diğer bir deyişle, Türkiye Yüzyılı başlarken Boğaz Köprüsü, Ankara-İstanbul otoyolu, limanlar elden çıkartılıyor.’’

ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ İÇİN ÖN GÖRÜLEN RAKAMLAR ÇOK DÜŞÜK

Orta vadeli programa bakıldığında özelleştirme gelirleri için ön görülen rakamların çok düşük olduğunu söyleyen Kozanoğlu, şöyle konuştu:

‘‘Mehmet Şimşek’in Körfez, Amerika, Avrupa turlarından istenen sonucu alamadığı ve son çare eldeki gümüşleri satma yoluna gidildiği anlaşılıyor. İşin bir boyutu bu. Diğer boyutu ise orta vadeli programa baktığımız zaman özelleştirme gelirleri için ön görülen rakamların çok düşük olduğunu görüyoruz. 2024’te 25, 2025’te 35 milyar dolar.’’

CİDDİ BİR ÇELİŞKİ SÖZ KONUSU

Kozanoğlu, Boğaz Köprüsü, İstanbul-Ankara otoyolu gibi varlıkların milyarlarca dolar eden varlıklar olduğuna dikkat çekerek, özelleştirme programının sonuçlarını rakamlarla anlattı:



‘‘Boğaz Köprüsü, İstanbul-Ankara otoyolu gibi kıymetli varlıklar bu sınırlı özelleştirme gelirinin torbasına girmez. Bu yüzden çok ciddi bir tutarsızlık ortaya çıkıyor. Kabataslak bir hesap yaparsak, 2024 yılı için öngörülen döviz kuru 40 TL civarında. Böyle hesapladığımız zaman da 600 milyon dolar gibi bir rakama denk geliyor. Şu anda bir paha biçmek kolay değil ama bunlar milyarlarca dolar edecek varlıklar. 25-30 milyar TL’lik sınırın içinde kalamayacakları çok açık. Bu yüzden ciddi bir çelişki söz konusu.’’





Şimşek’in açıklamasına sosyal medyadan gelen tepkilerden bazıları ise şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem