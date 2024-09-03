Hatice Kolçak Uyardı: Uçuşa Hazır Olun

Enflasyon verilerinin güncellenmesiyle birlikte Eylül ayı kira artış oranı netlik kazandı. Temmuz ayında sona eren yüzde 25'lik kira artış sınırının ardından, sözleşmesini yenileyecek kiracılar artık kira artışlarını TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerine göre yapacaklar.

TÜFE'deki değişim oranları şu şekilde gerçekleşti: 2024 yılı Ağustos ayında TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,91 olarak belirlendi.

Bu verilere göre, Eylül ayında uygulanacak kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 64,91 olması nedeniyle yüzde 64,91 olarak hesaplanacak.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMASI

Mevcut Kira Bedeli: 19.000 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2024

Artış Oranı: Yüzde 64,91

Kira Artış Tutarı: 12.333 TL

Yeni Aylık Kira Tutarı: 31.333 TL

HATİCE KOLÇAK NET UYARDI

Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, Eylül ayı kira artış oranlarının ortaya çıkmasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Kolçak, kiralara ilişkin yaptığı paylaşımda kiralarda büyük artış yaşanacağını ve kiracıları zor durumda bırakmaya devam edeceğini belirtti.

Hatice Kolçak, paylaşımında, "Kiralar cep yakmaya devam edecek. Konut kira artışı bu ay %65 oldu" ifadelerini kullandı.

Kolçak'ın paylaşımı şu şekilde:

Kiralar cep yakmaya devam edecek. Konut kira artışı bu ay %65 oldu. — Hatice Kolçak (@haticekolcak) September 3, 2024

ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

TÜİK tarafından paylaşılan enflasyon verilerine bakıldığında, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ağustos ayı içerisinde aylık bazda yüzde 2,47 oranında, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) ise oranlar yüzde 1,68'lik artış gösterdiğini belirtilmişti. Yıllık enflasyon oranları tüketici fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 35,75 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında enflasyon verileri incelendiğinde, 12 aylık ortalamalara göre TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) yüzde 64,91, Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) ise yüzde 46,23 oranında artış gösterdi. TÜFE, Ağustos 2023 itibarıyla bir önceki yılın Aralık ayına kıyasla yüzde 31,94 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,97 artış kaydetti. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e kıyasla yüzde 23,86, geçen yılın Ağustos ayına göre ise yüzde 35,75 oranında yükseldi.

Kaynak: Gerçek Gündem