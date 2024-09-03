Akaryakıta Bu Geceden İtibaren Dev Zam

Türkiye’de iğneden ipliğe her şeye zam gelirken, vatandaşlar akaryakıt fiyatlarında da tabela değişim hızına da yetişemiyor. Son olarak bir zam haberi de otogazdan (LPG) geldi.

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarına da yansırken, sektör kaynakları, LPG’ye gelecek zammı duyurdu.

Alınan bilgiye göre, LPG’nin litre fiyatı yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zamlanacak. Benzin ve motorin fiyatına ilişkin ise henüz bir değişiklik bilgisi gelmedi.

Zammın ardından LPG’nin fiyatı 25 TL’ye yaklaşacak.

GÜNCEL FİYATLARDA DURUM NE?

Güncel akaryakıt fiyatları ise üç büyük şehirde şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası



Benzin fiyatı: 43.22 TL

Motorin litre fiyatı: 43.15 TL

LPG litre fiyatı: 23.73 TL

İstanbul Anadolu Yakası



Motorin litre fiyatı: 43.08 TL

LPG litre fiyatı: 23.19 TL

Ankara



Benzin litre fiyatı: 43.53 TL

Motorin litre fiyatı: 43.56 TL

LPG litre fiyatı: 23.74 TL

İzmir



Benzin litre fiyatı: 44.03 TL

Motorin litre fiyatı: 44.08 TL

LPG litre fiyatı: 23.49 TL