New York Borsası Düşüşle Açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,18 azalarak 41.489,67 puana geriledi.

S&P 500 yüzde 0,43 azalışla 5.623,89 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,72 kayıpla 17.585,45 puana indi.

Dün ABD'de İşçi Bayramı dolayısıyla kapalı olan pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında negatif seyir izlendi.

Analistler, geçen hafta ABD'de fiyat baskılarının yavaşladığına işaret eden verilerin ardından bu hafta yayımlanacak yoğun veri gündemi öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirtti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını bu aydan itibaren yavaş yavaş gevşeteceğinin fiyatlandığını kaydeden analistler, ancak yıl sonuna kadar atılacak adımların büyüklüğünün belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

Analistler, ülkede cuma günü istihdam raporunun açıklanacağına işaret ederek, bu hafta yayımlanacak verilerin, ABD ekonomisinin sağlığına dair yeni ipuçları verebileceğini ve Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlar konusunda belirleyici olabileceğini aktardı.

Kurumsal tarafta, Tesla'nın hisseleri, 2025'in sonlarından itibaren Çin'de Model Y aracının altı koltuklu bir versiyonunu üretmeyi planladığını belirten haberler sonrasında yüzde 1 değer kazandı.