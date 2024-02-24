Halk pazarında fiyatlar uçtu, vatandaşlar etikete bakakaldı!

Artan enflasyon, maliyetleri içinden çıkılmaz bir duruma getirirken, Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların pahalı olması nedeniyle vatandaşlar sadece etiketlere bakmakla yetindi.

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Halk pazarında fiyatlar uçtu, vatandaşlar etikete bakakaldı!

Enflasyon ve kur kriziyle birlikte TL'nin negatif getirisi maliyetlere yansırken, yurttaşın alım gücü kalmadı.

Alım gücünün düşmesi sonrası Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların pahalı olması nedeniyle vatandaşlar sadece etiketlere bakmakla yetindi.

TEZGAHLARDA FİYATLAR UÇTU

Tezgahlarda; elma 20 lira, portakal 15 lira, marul 30 lira, domates 50 lira, patates 17 lira, soğan 12 lira, pırasa 25 ve salatalık 25 liradan satıldı.

Halk pazarında fiyatlar uçtu, vatandaşlar etikete bakakaldı! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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