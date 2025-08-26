Hakem Kurulu Memur Zammı İçin 4. Kez Toplanıyor! Toplu Sözleşmede 11 İş Koluna Yeni Haklar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin 2026-2027 yılları için maaş artış oranlarını belirleyecek 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde taraflar zam konusunda anlaşamayınca süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşındı. Sayıştay Başkanı Metin Yener’in başkanlığında toplanan kurulun ikinci ve üçüncü görüşmelerini tamamlamasının ardından bugün saat 14.00'te yapılacak dördüncü oturum merakla bekleniyor.

HÜKÜMET TEKLİFİNİ DEĞİŞTİRDİ

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos’ta 2026 yılı için ilk teklifini sunup sonraki günlerde iki kez revize etmişti. İlk teklif 2026 için yüzde 10+6, 2027 için yüzde 4+4 zam öngörüyordu. Ardından taban aylığa 1000 lira artış teklif edildi. Son olarak ise 2026’nın ilk altı ayında yüzde 11, ikinci altı ayında yüzde 7 zam önerildi. 2027 için ise değişiklik öngörülmedi.

27 AĞUSTOS'TA BELLİ OLABİLİR

Hakem Kurulu’nun alacağı karar, kesin olacak ve iki yıl boyunca geçerli olacak. Toplu sözleşme yalnızca maaş artışlarını değil; öğretmen, sağlık çalışanı, zabıta, din görevlisi gibi farklı meslek gruplarına ek mali ve sosyal haklar da kapsıyor.

Toplu sözleşmede, yan hak sağlanan 11 hizmet kolu ise şöyle:

Kaynak: NTV