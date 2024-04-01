Güler Sabancı'dan seçim sonuçlarına ilişkin dikkat çeken açıklama

Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Sabancı, seçimin galibinin 'Türkiye demokrasisi' olduğunu vurgulayarak dikkatleri ekonomiye çekti.

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Güler Sabancı'dan seçim sonuçlarına ilişkin dikkat çeken açıklama

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, seçimin demokrasi için bir zafer olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin barış içinde tamamladığı yerel seçimlerin herkes için memnuniyet verici olduğunu belirten Sabancı, sonuçların ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Herhangi bir isim vermeden seçim sonuçlarından memnun olduğunu ifade eden Sabancı'nın odak noktası 'ekonomi' oldu.

'Yerel Yönetimlere Düşen Görev Artmıştır'

Sabancı, "Değişen dünyada, iklim aciliyetiyle birlikte artık yerel yönetimlere düşen görev artmıştır. Tüm seçilmişlerimizin bu görevlerinin bilincinde olması ve dünyadaki dönüşümü yakından takip etmesi, ülkemizin, şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırması için son derece önemlidir" dedi.

'Türkiye Ekonomisi İçin Büyük Bir Fırsat'

Güler Sabancı, önlerinde 4 yıllık seçimsiz bir dönem bulunduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kesintisiz dönem enflasyonunu düşürmüş, makro dengelerini kurmuş, sürdürülebilir büyüme yoluna geri dönmeye hazır bir Türkiye ekonomisi için büyük bir fırsattır. Ülke olarak muazzam bir potansiyelimiz var. Bunu gerçeğe dönüştürebilmek için hepimize önemli görevler düşüyor. Mevcut ekonomik programa ve normalleşme adımlarına kararlılıkla devam etmeliyiz. Hep beraber, birlik ve beraberlik içinde bunu başaracağımıza inanıyorum."

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