GSS Borçlarına Af mı Geliyor? 400 Bin Kişi Faydalanacak

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için 1 Ocak 2012’den itibaren uygulamaya giren Genel Sağlık Sigortası (GSS), prim borcu olanların 1 Ocak 2024’te sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkını kaybetmesiyle gündeme gelmişti. Ancak şimdi GSS prim borçlarının affedilmesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Peki, GSS borçlarına af mı geliyor?

GSS PRİM BORÇLARI İÇİN DÜZENLEME YAPILIYOR

Türkiye’de 9 milyonun üzerinde kişi Genel Sağlık Sigortası kapsamında yer alırken, brüt asgari ücretin %3’üne denk gelen prim ödemesi yapıyor. 2024 yılı için bu prim tutarı 600 TL olarak belirlenmişti. GSS borcu olan vatandaşların 1 Ocak 2024’ten itibaren sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı sona erecekken, AK Parti bu konuda bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Yapılması beklenen torba yasa teklifiyle, GSS prim borçları affedilecek.

GSS BORÇLARI AFFINDAN 400 BİN KİŞİ FAYDALANACAK

Hürriyet’in haberine göre, Meclis’e sunulması planlanan ve yaklaşık 9 maddeden oluşacak teklif ile, GSS prim borçları tahsil edilmeyecek. 1 Ocak 2025’te dolacak olan 10 yıllık zaman aşımı süresiyle birlikte, 400 bin kişinin bu aftan yararlanması bekleniyor. Devletin 250 milyon TL’lik alacağından vazgeçmesi öngörülüyor.

Kaynak: Hürriyet