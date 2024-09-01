Gram Altında 3 Bin Lira Depremi: Uzmanlar Net Tarih Verdi

Ekonomist Hikmet Baydar, Borsa İstanbul’daki sert düşüşün ardından piyasanın yönü hakkında yorumda bulundu. Baydar, endeksin 10 bin 415 puan ile 10 bin 117 puan arasında bir boşluk oluşturduğunu ve bu boşluğun dolma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca, 9 bin 733 puan seviyesinin güçlü bir destek bölgesi olduğunu ve bu desteğin kırılmayacağını öngördüğünü söyledi.

GRAMDA 3 BİN LİRA DEPREMİ

Gram altın, yurtiçinde 2 bin 750 lira seviyesini aşarken, ons altındaki yukarı yönlü hareketler, gram altında 2 bin 800 lira seviyelerinin yeniden görülebileceği sinyallerini veriyor. Ekonomistlerin tahminlerine göre, yıl sonuna kadar ons altındaki hareketlere bağlı olarak gram altının 3 bin TL seviyelerini görebilme ihtimali bulunuyor.

Dolar/TL, 34 liranın üzerindeki seviyelerde işlem görmeye devam ederken, bazı uzmanlar kısa vadede kurda düşüş bekliyor. Ekonomist Hikmet Baydar, "Carry Trade nedeniyle dövizden TL’ye geçiş devam ediyor. Döviz alıcı kurumların azalması durumunda, dolar/TL 33.18 seviyelerine kadar gerileyebilir" dedi.

FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

Fed’in Eylül ayında faiz indirimi yapmasının küresel borsalar için olumlu etki yaratacağı ve doların değer kaybedebileceği öngörülüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise aylık enflasyon oranlarını dikkate alarak faiz kararlarını değerlendiriyor. Ekonomistlere göre, Kasım ayında bir faiz indirimi gerçekleşebilir ve bu durum borsada yukarı yönlü hareketlere yol açabilir.

Piyasaların yıl sonuna kadar nasıl şekilleneceği, Fed ve TCMB’nin alacağı kararlara bağlı olarak belirlenecek. Altın, dolar ve borsa üzerindeki hareketlilik devam ederken, yatırımcılar dikkatlerini piyasaların gelecekteki seyrine çevirmiş durumda.