Akaryakıtta Tabela Değişti: İşte 1 Eylül Benzin, Motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol ve dolar kurundaki dalgalanmalar, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Geçtiğimiz hafta benzin fiyatlarına litre başına 1 lira 46 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. Ardından motorin fiyatlarına da litre başına 79 kuruşluk bir indirim uygulanmıştı.

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve dolar kurundaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Vatandaşların yakından takip ettiği bu fiyatlar, 1 Eylül 2024 itibarıyla güncellenmiş durumda. Geçtiğimiz hafta benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan indirimlerin ardından, yeni fiyatlar şu şekilde:

1 EYLÜL 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI:

Benzin: 43,24 TL

Motorin: 43,16 TL

LPG: 23,73 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI:

Benzin: 43,13 TL

Motorin: 43,09 TL

LPG: 23,19 TL

ANKARA:

Benzin: 43,55 TL

Motorin: 43,57 TL

LPG: 23,74 TL

İZMİR:

Benzin: 44,05 TL

Motorin: 44,09 TL

LPG: 23,49 TL

Kaynak: Gerçek Gündem