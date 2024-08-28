Gram Altın Rekor Tazeledi!

Altın fiyatlarında zirveye yakın seyir devam ederken, dün TCMB tarafından açıklanan anket sonuçlarına göre hane halkının gelecek 1 yıllık dönemde TÜFE beklentisinin %73,1’e yükseldiği görüldü. Yüksek enflasyon beklentisi sebebiyle güvenli liman altın talebinin devam edeceği öngörülürken, gram altında 2700 TL’nin artık bir taban olabileceği belirtiliyor.

GECE YARISI YENİ REKOR

Serbest piyasada 28 Ağustos 2024 gram altın fiyatı 2745 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram fiyatı 2782-2822 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 600 TL, yarım altın 9 bin 195 TL ve tam altın da 18 bin 335 TL’den satılıyor.

Bu arada gece yarısı kurlarda yaşanan hareketlilik ile birlikte gram altına da yeni rekor görüldü. 2786 TL ile zirve yapan gram altında işlemler sabah saatlerinde normale döndü.

28 AĞUSTOS ONS ALTIN

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2509 dolara yakın seyrini sürdürüyor. Son tahminlere göre FED’den eylülde çeyrek puanlık faiz indirimi beklentisi %65,50 olarak fiyatlanıyor. Dolar endeksi 100,75 ve ABD iki yıllık tahvil faizi de %3,87 seviyesinde yatay görünümü koruyarak ons altına destek oluyor.

BU SEVİYELERE DİKKAT

Ons altın fiyatının bu hafta boyunca 2500 doların üzerinde konumlandığını ve bu seviyenin ilk destek olarak takip edildiğini belirten analistler, yukarıda ise 2530 doların önemli bir direnç olarak öne çıktığını belirtiyor. Fiyatlarda daha net bir görünüm için, bu hafta ABD merkezli iki veri bekleniyor.