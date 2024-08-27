Bir İlde Daha Ekmeğe Zam!

Kayseri'de ekmeğe zam geldi. 200 gram somun ekmek ve 180 gram pide fiyatı 7.5 TL'den 9 TL'ye yükseldi.

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Bir İlde Daha Ekmeğe Zam!

Kayseri Ticaret Odası'nın Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda alınan kararla ekmeğe zam uygulandı.

Yeni fiyat listesi şu şekilde;

  • 200 gram somun 9 TL,
  • 180 gram pide 9 TL,
  • 360 gram çift pide ekmek 18 TL,
  • 130 gram pide sandviç 7.5 TL,
  • 200 gram kıymalı-peynirli-sucuklu pide pişirme 15 TL,
  • 150 gram lavaş ve dürüm ekmeği 10 TL,
  • Büyük güveç pişirme 100 TL, küçük güveç pişirme 70 TL,
  • 400 gram tahinli ekmek (hamur dahil) pişirme 35 TL,
  • 400 gram yağlı ekmek (hamur dahil) pişirme 35 TL,
  • 50 gram roll ekmek 3 TL.

Yeni fiyatlar yarından itibaren fırınlarda uygulanacak.

Kaynak: İHA

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