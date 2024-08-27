Bir İlde Daha Ekmeğe Zam!
Kayseri'de ekmeğe zam geldi. 200 gram somun ekmek ve 180 gram pide fiyatı 7.5 TL'den 9 TL'ye yükseldi.
Kayseri Ticaret Odası'nın Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda alınan kararla ekmeğe zam uygulandı.
Yeni fiyat listesi şu şekilde;
- 200 gram somun 9 TL,
- 180 gram pide 9 TL,
- 360 gram çift pide ekmek 18 TL,
- 130 gram pide sandviç 7.5 TL,
- 200 gram kıymalı-peynirli-sucuklu pide pişirme 15 TL,
- 150 gram lavaş ve dürüm ekmeği 10 TL,
- Büyük güveç pişirme 100 TL, küçük güveç pişirme 70 TL,
- 400 gram tahinli ekmek (hamur dahil) pişirme 35 TL,
- 400 gram yağlı ekmek (hamur dahil) pişirme 35 TL,
- 50 gram roll ekmek 3 TL.
Yeni fiyatlar yarından itibaren fırınlarda uygulanacak.
Kaynak: İHA
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